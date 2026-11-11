mercredi, 11/11/2026   
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    Cheikh Qassem : Pour le Liban, le choix se résume à choisir entre la souveraineté et sa protection par l’armée, la résistance et le peuple, et entre la tutelle, l’occupation et la capitulation. Notre choix, c’est la souveraineté

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      SG du Hezbollah Cheikh Naïm Qassem : Pas de désarmement de la Résistance sous l’occupation et nous sommes ouverts au dialogue après le retrait et la fin de la tutelle

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      L’Égypte ajoute 35 institutions islamiques européennes à ses listes d’organisations terroristes

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      Cheikh Qassem : Nous appelons à la réalisation de notre souveraineté et à la construction de notre pays sur la base de l’adoption de ces décisions dans le cadre de l’Accord de Taëf et de la Constitution, et non à la division ou au morcellement du pays.

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