L’Égypte ajoute 35 institutions islamiques européennes à ses listes d’organisations terroristes

Le tribunal pénal du Caire a ajouté 35 entités en Europe et 36 personnalités à ses deux listes d’organisations et de personnalités terroristes pour une période de cinq ans dans une affaire liée à la sûreté suprême de l’État, a rapporté l’agence de presse égyptienne mardi soir.

Les entités listées comprennent un certain nombre d’institutions, d’associations, de sociétés et de conseils islamiques dans les pays européens.

Sont cités : le Conseil des musulmans d’Europe et ses différentes branches, la Fondation musulmane de France, l’Association islamique de Grande-Bretagne et l’Association musulmane de Suisse, l’Assemblée islamique allemande, la Ligue islamique en Suède et en Italie, ainsi qu’un certain nombre d’autres entités dans divers pays européens.

La liste comprend également le Conseil européen de la fatwa et de la recherche, le Conseil européen des imams, le Conseil européen de la famille musulmane, le Conseil européen du Saint Coran, le Conseil européen des femmes musulmanes, le Forum islamique européen des étudiants et l’Institut européen des sciences humaines et ses différentes branches.

La liste des personnes concernées comprend 36 ​​noms, dont Anas Osama Tawfiq Al-Tikriti, Ibrahim Farouk Muhammad Al-Zayyat, Abdul Aziz Muhammad Abdul Aziz Ibrahim, également connu sous le nom de Hamza Karkmaz, Hussein Muhammad Muhammad Muhammad Halawa et Wissam Al-Bardawil, en plus d’autres noms mentionnés dans la décision.

Aucune déclaration n’a été immédiatement publiée par ces entités et personnalités, connues pour leur activité en Europe, concernant la décision judiciaire en Égypte, qui est un jugement de première instance susceptible d’appel.

Cette décision est intervenue au lendemain de la publication, dans la Gazette égyptienne, de la décision du Bureau du procureur général chargé de l’organisation des entités terroristes et des listes de terroristes, d’y inscrire définitivement les Frères musulmans, ainsi que trois personnes.

Source : Médias