SG du Hezbollah Cheikh Naïm Qassem : Pas de désarmement de la Résistance sous l’occupation et nous sommes ouverts au dialogue après le retrait et la fin de la tutelle

Le Secrétaire général du Hezbollah, Cheikh Naïm Qassem, a affirmé que « la priorité au Liban est de mettre fin à l’agression israélienne, d’obtenir le départ de l’ennemi du territoire, de permettre le retour des populations dans le sud du Liban et d’entamer la reconstruction ». Il a souligné « son refus catégorique de toute restriction, contrôle, interdiction ou désarmement de la Résistance tant que perdure l’occupation israélienne ». Il a toutefois déclaré « que le Hezbollah était prêt à discuter des questions les plus complexes — y compris celle des armes — une fois le retrait effectué et la tutelle levée ».

Lors d’une allocution prononcée à l’occasion de la Journée du Martyr, Cheikh Qassem a appelé les autorités libanaises « à revenir sur l’accord-cadre et à privilégier des négociations indirectes ». Il a plaidé pour « une collaboration entre les différentes forces nationales, fondée sur les principes de souveraineté, d’unité et de libération, tout en préconisant le financement de l’armée libanaise par le budget national et le rejet de toute aide assortie de conditions ». Par ailleurs, il a invité les pays de la région « à engager un dialogue avec l’Iran afin de définir l’avenir du Proche-Orient, et a appelé à mettre fin à la guerre au Yémen, en laissant les Yéménites déterminer eux-mêmes leur propre destin ».

L’agression s’inscrit dans un projet visant à établir le Grand Israël

Abordant les développements politiques, Cheikh Qassem a déclaré que « l’agression israélienne contre le Liban et la région — soutenue sans réserve par les États-Unis — s’inscrit dans un projet vaste et périlleux ». Selon lui, la phase actuelle vise à remodeler la région par la création d’un Grand Israël, avec l’appui des États-Unis — décrits comme une puissance tyrannique et hégémonique, dominant notre région et le monde —, dans le cadre d’une stratégie visant à réorganiser la zone pour en assurer un contrôle total ». Répondant à ceux qui affirment que ce sont les Palestiniens qui ont déclenché l’opération Déluge d’Al-Aqsa en 2023, ajoutant : « Non, c’est la Grande-Bretagne qui a commencé ; c’est l’arrogance impérialiste qui a commencé. La création d’Israël en 1948 — cette entité usurpatrice — voilà le véritable point de départ. »

Il a expliqué que ce projet est, par essence, un « projet d’extermination », soulignant que « ses instigateurs ont tué, déplacé des populations et bouleversé toute l’infrastructure de la Palestine, chassant des millions de personnes pour établir cette entité usurpatrice ». Il a affirmé que « l’agression a pris racine à ce moment-là ».

Il s’est attardé sur la situation à Gaza, marquée par le meurtre et la blessure de 250 000 hommes, femmes et enfants, la destruction des habitations et une catastrophe majeure frappant 2,5 millions d’habitants. Il a fait remarquer que « tout cela se déroule sous les yeux du monde entier, sans que personne ne lève le petit doigt ; au contraire, certains se réunissent pour soutenir Israël, invoquant son droit à se défendre, tout en passant sous silence le calvaire de ces civils qui ont pourtant, eux aussi, le droit à la vie ».

Il s’est interrogé : « Où est la voix de la communauté internationale ? Où est la voix des peuples ? Où est cette voix qui a un réel poids et une véritable influence ? » Il a toutefois salué ceux qui se mobilisent — à travers des manifestations, des prises de position, des déclarations ou d’autres initiatives — en leur adressant ses profonds remerciements.

Il a ajouté : « Mais où sont les États ? Où est l’Organisation des Nations Unies ? Où sont ces grandes puissances qui prétendent œuvrer pour les droits de l’homme ? Nous sommes face à un crime caractérisé, en cours d’exécution. » Il a insisté sur le fait que « l’attention devrait se porter sur ce crime, et non sur le peuple palestinien qui, lui, ne fait que se défendre. L’occupation est la cause ; la résistance est une réaction, une confrontation et un acte de libération ».

Concernant la situation au Liban, cheikh Qassem a rejeté l’idée que l’entrée de la Résistance dans la guerre de soutien (ou « guerre d’appui ») constitue la racine du problème. Il a déclaré : « Non, ce n’est pas là le problème. Le Liban est occupé ; les agressions contre le Liban perdurent depuis 1948. En 1978, une partie du Liban a été occupée, et en 1982, l’entité israélienne usurpatrice a atteint Beyrouth. »

Il a ajouté que, « bien avant cette guerre de soutien, il existait déjà le contentieux des hameaux de Chebaa, des collines de Kfarchouba et d’autres points litigieux ». Il a souligné que « l’occupation était une réalité constante, marquée par des agressions permanentes et des tentatives d’expansion. Ce n’est pas le soutien qui est la cause, c’est l’occupation. La Résistance, elle, est une réaction, une confrontation et un acte de libération. »

Évoquant la République islamique d’Iran, il a interrogé le bien-fondé des accusations portées contre elle — notamment celle concernant l’enrichissement de l’uranium — en rappelant l’existence d’un accord conclu en 2015 avec les États-Unis. Il a affirmé que « la République islamique a le droit d’enrichir l’uranium à des fins pacifiques, conformément au droit international public ».

Il a soutenu que l’objectif est de priver l’Iran de ses droits et de prendre le contrôle du pays, ajoutant : « Écoutez ce qu’ils disent : ils veulent changer le régime, s’emparer du pétrole et prendre le contrôle de toutes les ressources disponibles. »

Il a insisté sur le fait que « le problème ne réside pas dans l’existence d’une partie qui violerait le droit international ou constituerait une menace pour autrui ; il s’agit plutôt d’une tyrannie américaine et d’une criminalité israélienne, doublées d’une volonté d’agresser l’Iran ». Selon lui, ce sont les États-Unis et Israël qui ont initié l’agression contre l’Iran, au vu et au su du monde entier, et l’Iran est donc en droit de riposter ». Il a estimé que « faire face à l’agression est un devoir face à ce péril majeur, et que cela exige une résistance de la part de l’armée, du peuple et de quiconque est en mesure de porter les armes, depuis chaque position offrant une capacité de résistance dans la région ».

L’unité des fronts : une coopération pour chasser l’occupant

Cheikh Qassem a expliqué que « le concept d’unité des fronts désigne une coopération dans le cadre de la résistance visant à chasser l’occupant », notant que « certains ont critiqué le fait que les résistants se réunissent et se soutiennent mutuellement ».

Il s’est interrogé : « Ne voient-ils pas que les États-Unis, cette puissance hégémonique mondiale, recherchent des alliés et contraignent des nations, grandes comme petites, à rejoindre des alliances à des fins d’agression ? » Il a ajouté que, « paradoxalement, ces mêmes critiques condamnent la coopération entre résistants, qui cherchent pourtant à se renforcer mutuellement ».

Il a affirmé que « cette coopération constitue un droit naturel et que le champ de la résistance devrait être bien plus vaste et inclusif, englobant de nombreux États et peuples ». Il a déclaré : « C’est la résistance au Liban et en Palestine qui a besoin de l’Iran, du Yémen, de l’Irak et de tout homme libre et honorable ; ce ne sont pas eux qui ont besoin de nous, c’est nous qui avons besoin d’eux. »

Une action nationale pour protéger la terre et la souveraineté

Abordant la situation au Liban, cheikh Qassem a souligné « la nécessité d’une action nationale — concrétisée par une coopération — visant à défendre le territoire, protéger la souveraineté et empêcher les ennemis de prendre le contrôle du pays. Cette démarche doit s’inscrire dans le cadre de la Constitution et des lois, sans aucune tutelle étrangère ni renoncement aux droits ».

Il a affirmé que « le Liban fait face à une agression israélienne dangereuse et expansionniste, menée par une entité criminelle, bannie tant par l’humanité que par la communauté internationale ». Il a rappelé, à titre d’exemple, que « de nombreux États n’ont pas supporté la présence de leurs représentants lors du discours de Netanyahu aux Nations unies », soulignant que « cela témoigne d’une réalité alarmante ». Il a expliqué que « l’objectif de l’entité israélienne est de dépouiller le Liban de sa force afin d’occuper son territoire et d’y établir des colonies ». Il a déclaré : « Il est temps de comprendre : ils tiennent ce discours, agissent en conséquence et passent à l’acte ; pourtant, certains viennent vous dire : Non, ce n’est pas ce qu’ils veulent ; leur seul problème, c’est que le Hezbollah leur résiste. »

Il a ajouté que le Hezbollah ne leur a résisté que parce qu’ils sont des occupants, posant la question : « Qu’est-ce qui est apparu en premier : la résistance ou l’occupation ? » Il a souligné qu’« il ne peut y avoir de résistance sans occupation. Toutefois, certains acceptent l’occupation tout en rejetant la résistance, faute d’un sentiment patriotique suffisant ou de volonté d’affronter l’ennemi ».

Il a insisté sur le fait que « si Israël avait pu pénétrer plus avant et atteindre Saïda, il ne s’en serait pas privé ; mais il en a été incapable, car la résistance, son peuple et les hommes honorables l’ont stoppé là où il s’est arrêté ».

Il a fait remarquer que « l’aide apportée par l’Iran, par le biais d’un mémorandum d’entente, a contribué à une désescalade et a mené à la situation actuelle ». Il a précisé que « deux facteurs fondamentaux y ont conduit : la résilience de la résistance et de son peuple, soutenue par toutes les forces honorables au Liban, ainsi que le mémorandum d’entente irano-américain, qui s’est traduit par une désescalade au Liban ».

Répondant à ceux qui s’interrogent sur les réalisations de la résistance, il a affirmé « qu’elle a freiné la progression de l’entité israélienne et l’a empêchée d’atteindre ses objectifs, à savoir consolider l’occupation et établir des colonies ». Il a déclaré : « Nous n’aurions jamais entendu parler d’une exigence de retrait israélien sans l’existence de la résistance ; car, ailleurs, une telle perspective n’est même pas envisagée. »

Il a ajouté : « On me demande : Il m’agresse, alors que dois-je faire ? J’ai deux options : soit me rendre, soit combattre ; or, nous choisissons de combattre. Le combat entraîne des pertes, certes, mais la capitulation ne laisse rien subsister. Nous optons donc pour la meilleure voie : celle de la résistance. »

Il a souligné que « la résistance doit perdurer, se poursuivre, se préparer, combattre chaque fois que la situation l’exige et défendre la terre ». Il a exhorté « l’État libanais à réunir toutes les conditions nécessaires pour permettre à l’armée libanaise de faire face à Israël, à soutenir la population afin qu’elle puisse former des auxiliaires de l’armée pour résister à l’occupation, et à fournir des armes à tous ces acteurs ».

Interpellation du gouvernement et critique de l’ingérence des cinq ambassades

Cheikh Qassem a interpellé le gouvernement en ces termes : « Qu’avez-vous fait pour permettre à l’armée de protéger le Liban et son peuple ? Et qu’avez-vous fait pour protéger votre propre population ? »

Il a fait référence à un rapport onusien, rédigé par Bani Chaluka et intitulé Le risque de nettoyage ethnique des chiites au Liban-Sud. « Ce document évoque le déplacement de 1,2 million de citoyens durant l’agression israélienne, ainsi que la destruction de 27 000 habitations, 182 bâtiments publics et 35 écoles ». Qualifiant ce rapport « d’impartial », il a ajouté que « les faits relatés sont, par ailleurs, bien connus ».

Il s’est interrogé « sur la position de la communauté internationale et sur la manière dont cette question est traitée », affirmant « qu’il est impératif de mettre un terme à l’agression, plutôt que de se focaliser sur la question de la résistance. Le communiqué émis par les cinq ambassades — américaine, britannique, australienne, japonaise et canadienne — a été critiqué. Il a été souligné que ce texte incite à s’opposer à la Résistance, exhorte les députés, les ministres et les responsables libanais à se confronter à leur propre peuple, et constitue une ingérence flagrante dans les affaires libanaises, le tout sans qu’un seul mot ne soit prononcé au sujet de l’occupation israélienne ».

Cheikh Qassem a ajouté : « Ces acteurs s’ingèrent dans nos affaires intérieures ; ils devraient se taire et faire preuve de retenue. Le ministère libanais des Affaires étrangères doit les convoquer et les rappeler à l’ordre — ce qui constituerait un premier avertissement », s’interrogeant par ailleurs « sur la légitimité de leur intervention au Liban ».

Il a fait remarquer que « des délégations et des représentants étrangers se rendent au Liban pour s’entretenir avec le gouvernement et les responsables libanais. Leurs déclarations tournent invariablement autour du soutien au Liban et de l’exigence de désarmer le Hezbollah — au nom du principe du monopole de l’État sur les armes —, sans jamais faire la moindre mention de l’occupation israélienne ».

Il a noté: « Écoutez, le véritable problème est l’occupation, et non la Résistance. La Résistance défend, protège et fait barrage à l’expansion israélienne ; telle est sa vocation. Or, ces pays agissent précisément dans l’intérêt opposé », s’interrogeant sur ce que « l’on peut réellement attendre de ces États qui soutiennent l’entité israélienne ».

L’armée : garante de la paix civile et défenseure du Liban

Cheikh Qassem a ajouté que « certaines parties sont allées jusqu’à prendre pour cible l’armée libanaise, lui reprochant de ne pas combattre et de ne pas provoquer de discorde interne au Liban ». Il a réaffirmé que « la mission de l’armée consiste à protéger la paix civile et à défendre le Liban ».

Il a déclaré : « Ils veulent une armée qui tue son propre peuple, une armée qui s’implique dans une discorde interne, une armée qui détruit le pays. Non, cela est inacceptable. »

Il a souligné que l’armée libanaise est une armée nationale honorable — incluant son commandement, sa base, ses soldats et ses officiers — qui œuvre à la préservation de la paix civile. Sa priorité absolue est le retrait d’Israël du Liban, les autres questions devant être traitées ultérieurement ; l’armée sait parfaitement comment s’acquitter de ses devoirs ».

Il a estimé que « ceux qui critiquent l’armée, qu’ils soient à l’intérieur ou à l’extérieur du pays, servent en réalité les intérêts du projet israélien, alors même qu’Israël a échoué à atteindre ses objectifs ». Il a ajouté qu’ils « agissent comme des instruments, puisqu’ils réclament exactement ce qu’Israël exige ».

S’adressant à ceux qui soutiennent qu’Israël ne cessera ses agressions que si le désarmement a lieu, il a déclaré : « Si vous pensez qu’Israël ne nous laissera tranquilles que par le désarmement, et qu’à défaut il continuera ses agressions, eh bien, qu’il agresse ! En quoi cela vous regarde-t-il ? C’est nous qui en payons le prix le plus lourd. Mais comptez-vous nous livrer, nous et le pays tout entier, à l’entité israélienne, simplement pour obtenir quelques avantages personnels ? Eh bien, vous vous trompez lourdement ! Ce pays appartient à nous tous ; nous devons le protéger ensemble, car nous portons tous une responsabilité, vous comme nous. » Il s’est interrogé « sur la nature de la souveraineté dont se prévaut l’autorité politique alors qu’Israël poursuit ses actes de meurtre et de destruction ». Il a appelé les responsables « à s’exprimer quotidiennement — au minimum — pour protester, déposer des plaintes auprès du Conseil de sécurité et prendre position » ; il les a également exhortés « à demander aux délégations étrangères qui leur rendent visite de hausser le ton, aux côtés du Liban, pour exiger le retrait d’Israël ».

Il a ajouté « qu’aucune action concrète n’est entreprise, pas même une démarche symbolique, modeste, ou une simple prise de parole ».

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Source : Médias