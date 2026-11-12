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    Hamas : L’occupant ne se soucie pas des efforts des médiateurs, des pays garants et de l’administration américaine, et agit en s’affranchissant de toute reddition de comptes.

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