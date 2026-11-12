Gaza|Carnage à l’hôpital Nasser : une frappe israélienne dévaste les services de chirurgie

Un raid de l’aviation de l’occupant israélien a ciblé le deuxième étage du complexe médical Nasser à Khan Younès, dans le sud de la bande de Gaza, faisant des blessés et des martyrs.

Dans les détails, le porte-parole de la Défense civile de la bande de Gaza, Mahmoud Bassal, a annoncé que les équipes de la Défense civile du gouvernorat de Khan Younès ont réussi à retirer 6 martyrs et à évacuer plus de 20 blessés, suite à un bombardement israélien ayant visé l’un des bâtiments du complexe médical Nasser, dans le gouvernorat de Khan Younès, dans le sud de la bande de Gaza.

Des médias palestiniens ont rapporté le martyre du Dr Rizq Abou Chaïra, suite au ciblage du complexe médical Nasser par l’aviation de l’occupant.

Le médecin martyr Rizq Abou Chaïra

Le directeur du complexe médical Nasser a précisé que la frappe a eu lieu de manière verticale, causant de vastes destructions dans les services de soins intensifs et de chirurgie pour hommes et femmes.

Source : Médias