Iran: Les pays voisins s’opposent aux efforts de Washington visant à fermer les frontières de l’Iran et à durcir son blocus économique (NYT)

Washington cherche à intensifier sa campagne de pression économique contre l’Iran en poussant ses voisins à fermer leurs frontières terrestres — dernier poumon économique du pays après un blocus maritime ayant paralysé ses exportations pétrolières (90 % de son commerce passant par la mer) et des sanctions ciblant son transport aérien.

Cependant, rapporte le New York Times, cette initiative se heurte au refus des pays frontaliers, qui redoutent des retombées économiques, des troubles sécuritaires et un soulèvement civil des populations locales vivant du commerce transfrontalier.

Pour contrer les réseaux de contrebande iraniens, l’armée américaine a annoncé le lancement de la task force « Iron Gate » (Porte de fer). Basée en Floride et composée de 20 civils et militaires sous la direction inhabituelle du Commandement central américain (CENTCOM), cette cellule vise à coordonner le renseignement et la lutte contre le blanchiment d’argent afin d’empêcher le transfert d’armes, de technologies sensibles et de fonds illicites via les frontières terrestres et la mer Caspienne. Bien qu’elle ne mène pas d’opérations militaires directes, elle fera pression sur les armées voisines pour qu’elles répriment le commerce illégal.

Cette démarche intervient dans un contexte politique délicat à Washington : après une guerre menée conjointement avec ‘Israël’ en février, la paralysie du détroit d’Ormuz et l’absence d’accord nucléaire, l’administration de Donald Trump cherche une alternative aux frappes militaires.

La lourde défaite des républicains aux élections de mi-mandat — attribuée par le vice-président JD Vance à l’impopularité de la guerre — a freiné l’option militaire. Le secrétaire d’État Marco Rubio a ainsi affirmé que « l’asphyxie économique » suffisait désormais à faire plier ou effondrer le régime de l’intérieur, une stratégie qualifiée du « tout pour le tout » par l’ancienne responsable du Pentagone Dana Stroul.

Toutefois, les alliés régionaux de Washington, déjà irrités par le déclenchement de la guerre de février malgré leurs mises en garde, résistent aux pressions américaines.

La Turquie a largement refusé de modifier sa politique frontalière. L’Irak, à qui Washington a demandé de fermer tous ses postes-frontières sauf deux, a également refusé les pressions US, se contentant de fermetures temporaires officiellement justifiées par la modernisation des contrôles, mais qui provoquent déjà des manifestations.

Quant au Pakistan, dont les échanges annuels officiels avec l’Iran atteignent 3 milliards de dollars, il alterne ouvertures et fermetures sous couvert de sécurité ou de nouvelles procédures douanières électroniques, tandis que les restrictions bancaires menacent de paralyser les exportations iraniennes.

De son côté, Téhéran — sous l’impulsion du président Massoud Pezeshkian — mène une contre-offensive diplomatique avec le soutien de Pékin et de Moscou, tout en utilisant son levier énergétique : le Pakistan dépend fortement du carburant et du GPL iraniens, et l’Irak importe d’Iran plus d’un tiers du gaz nécessaire à son réseau électrique. Comme le souligne l’analyste Ellie Geranmayeh, le revers électoral américain conforte ces pays dans l’idée que Washington est un allié imprévisible, alors que l’Iran restera leur voisin permanent.

Source : Médias