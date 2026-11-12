L’augmentation de la portée des missiles iraniens sème la panique en Occident

L’annonce officielle de la levée du plafond maximal de la portée des missiles iraniens a attiré l’attention des médias occidentaux, et plus particulièrement de la chaîne Fox News, favorable au président américain. Les Occidentaux redoutent désormais des « attaques surprises » de la part de l’Iran et expriment leur inquiétude à ce sujet.

Selon un rapport de l’agence de presse Fars, les nouvelles armes et l’augmentation de la portée maximale des missiles balistiques iraniens sont devenues le sujet principal d’un reportage de la chaîne américaine Fox News. Cette chaîne, considérée comme l’un des principaux soutiens de l’administration de Donald Trump, a traité en détail l’information relative à la levée de la limite de 2 000 kilomètres que l’Iran s’était lui-même imposée pour la portée de ses missiles balistiques, ainsi que l’avertissement des Gardiens de la révolution (CGRI) concernant les nouvelles armes. La chaîne a veillé à se concentrer sur l’information principale tout en évitant d’entrer dans des détails supplémentaires sur les capacités balistiques de l’Iran.

Samedi, le général de brigade Hossein Mohebbi, porte-parole des Gardiens de la révolution, a annoncé la levée des restrictions sur la portée des missiles iraniens, déclarant : « Nous disposons de nombreux outils pour paralyser l’ennemi. » Soulignant la nature asymétrique du conflit, il a ajouté : « Nous pouvons frapper l’ennemi en un point inattendu et ainsi paralyser ses mouvements. »

L’Iran possède la capacité technique de le faire depuis longtemps

L’Institut américain pour l’étude de la guerre (ISW) figure parmi les autres centres ayant examiné attentivement la question de l’augmentation de la portée des missiles iraniens. L’institut a confirmé que l’Iran disposait déjà depuis bien longtemps de la capacité technique et du potentiel nécessaires pour développer des systèmes de missiles à longue portée. Le groupe de réflexion a également ajouté, citant un expert néerlandais en missiles, que l’Iran peut accroître la portée de certains de ses missiles en effectuant des modifications, telles que la réduction du poids de la charge utile ou de l’ogive.

L’Institut américain pour l’étude de la guerre a souligné que la levée des restrictions sur la portée des missiles iraniens constitue une étape visant à renforcer la capacité de dissuasion du pays face à d’éventuelles attaques américaines ou israéliennes.

L’agence Associated Press (AP) compte également parmi les médias ayant relayé l’augmentation de la portée des missiles iraniens. L’agence a souligné que cette annonce intervient quelques jours seulement après le discours du Guide de la Révolution islamique, l’ayatollah Sayed Mojtaba Khamenei, publié samedi, dans lequel il a clairement averti que toute menace, quel que soit son niveau ou sa nature, devait faire face à une « riposte immédiate et efficace, sans limites géographiques ».

Écho de la puissance balistique iranienne dans les médias sionistes

Comme prévu, cette nouvelle a également trouvé un écho dans les médias sionistes. Le journal The Times of Israel a reconnu que la portée de 2 000 kilomètres des missiles iraniens est capable de couvrir l’ensemble des territoires occupés ainsi que les bases militaires américaines dans la région. Ces médias ont exprimé leur préoccupation quant à la capacité de l’Iran à cibler des zones plus éloignées grâce à l’allongement de la portée de ses missiles.

Les capacités balistiques de l’Iran ont réalisé des progrès remarquables alors même que le pays fait face aux sanctions et aux restrictions les plus sévères depuis des décennies. Ces capacités ont permis à l’Iran de se défendre efficacement contre l’agression américaine et sioniste, de démontrer sa puissance militaire à ses ennemis et de faire regretter toute aventure militaire aux pays qui oseraient s’y risquer.

Source : Médias