Le risque d’un regain de l’alliance avec Netanyahu persiste : Trump plie face à la tempête

Par Hussein Ibrahim

Il semble que le président américain, Donald Trump, ait choisi, à la lumière de sa défaite retentissante aux élections de mi-mandat pour le Congrès, d’écouter le message bruyant des électeurs, non seulement pour en tenir compte, mais pour tenter de le contourner, afin de permettre une présentation renouvelée du phénomène trumpiste lors de la prochaine élection présidentielle.

En effet, les élections de mi-mandat n’ont pas résorbé la fracture qui a frappé la société américaine, mais l’ont au contraire davantage creusée, à la différence que le bloc le plus important se situe désormais du côté des adversaires de Trump, qui apparaissent, à leur tour, euphoriques face à la victoire qu’ils ont remportée.

Et le conflit qui ne cesse de s’intensifier depuis de longues années, et qui a poussé certains auteurs américains – à un certain stade – à parler de guerre civile américaine, ne s’arrêtera pas à la perte par les Républicains des deux chambres du Congrès, mais se poursuivra sur la voie de la tentative de modification de l’identité américaine, selon le projet qui a atteint son apogée avec la prise de contrôle des Républicains par Trump, à la présidence comme en dehors, et peut-être au-delà, ainsi qu’avec la formation du mouvement MAGA.

À la lumière de cela, le ton conciliant adopté par Trump lors de son entretien avec l’émission 60 Minutes sur CBS, il y a quelques jours, n’est pas le signe d’une concession faite à ses adversaires internes. Il s’agit plutôt du prélude à une réunification de la droite, divisée autour des grands dossiers de son mandat : la guerre contre l’Iran, le soutien illimité à ‘Israël’ ou encore la politique migratoire. Concernant les sans-papiers, Trump a d’ailleurs reconnu qu’il n’était pas réaliste de vouloir tous les expulser, contrairement à ce qu’il souhaitait auparavant et à ce que réclament les extrémistes de son entourage ; il estime désormais qu’il faut trouver une voie d’intégration pour ceux d’entre eux qui travaillent dur.

Bien que Trump ait paru obstiné durant les deux premières années de son second mandat, notamment en se laissant entraîner derrière le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, pour déclencher la guerre contre l’Iran et s’y entêter, passant outre les avertissements venus de son propre camp, et même de son vice-président, JD Vance, il demeure capable de retrouver sa posture d’homme de transactions (dealmaker), lui qui a affirmé, dans l’entretien précité, avoir passé sa vie à conclure des accords.

Trump, en fin de compte, tient à tout centrer sur sa personne, au point d’affirmer que si le vote avait porté sur lui personnellement, les Républicains n’auraient pas perdu, et que la raison de la défaite de nombreux candidats réside dans le fait que les gens ne les ont pas aimés.

Plus encore, Trump peut faire preuve d’une souplesse allant jusqu’à faire pression sur Israël pour l’entrée d’équipements destinés à réparer le réseau d’assainissement dans la bande de Gaza, afin que les scènes d’inondations en hiver ne se répètent pas sous les yeux du public.

Au-delà de cela, Trump ne se contentera probablement pas de s’accrocher à son projet relatif à la transformation de l’identité américaine, mais ne modifiera pas non plus ses alliances profondes sur la scène intérieure américaine, en particulier avec le courant chrétien sioniste qui a subi le coup le plus dur lors des dernières élections.

Le président a peut-être reçu des conseils de ce courant l’invitant à plier légèrement face à la tempête, ce en quoi il sera aidé par l’existence d’une puissante aile sioniste au sein du Parti démocrate également, que le christianisme n’intéresse pas, mais qui ne changera pas non plus d’orientations. Bien qu’Israël ait été l’une des causes de la défaite des Républicains, et avant eux des Démocrates lors des élections présidentielle et législatives de 2024, le changement survenu aux Etats-Unis ne suffit pas à affirmer que les groupes de pression alliés à Tel-Aviv ont totalement perdu leur influence dans le façonnement des élites dirigeantes.

Car le problème, pour les deux partis à la fois, n’était pas ‘Israël’, mais son Premier ministre, Benjamin Netanyahu, et ses alliés extrémistes au gouvernement, qui ont voulu changer le monde sous prétexte du 7 octobre, et entraîner les USA à faire ce qu’il s’est avéré impossible pour elle de faire.

Le climat qui a prévalu après les élections a apparemment éloigné le spectre d’une reprise de la guerre contre l’Iran, et renforcé la position de cette dernière qui a rapidement conclu que la fenêtre ouverte actuellement était la plus propice pour arracher un maximum de concessions américaines ; c’est là une preuve supplémentaire que le changement survenu aux USA pourrait ne pas être permanent.

Toutefois, le climat évoqué n’empêche pas Trump de manœuvrer et d’attendre un nouveau changement de circonstances, et c’est probablement ce qu’il fera. Il ne déclenchera pas de guerre et n’ira pas vers un accord qui ne lui convient pas, ayant à l’esprit que l’une ou l’autre de ces options se retournerait davantage contre lui.

C’est pourquoi, malgré sa reconnaissance du fait que la guerre contre l’Iran et le soutien illimité à ‘Israël’ ont été les deux principales causes de la défaite électorale, et son ralliement, bien qu’à contrecœur, à l’aveu antérieur de son vice-président – comme cela est apparu dans l’entretien lorsque le présentateur Ross Douthat lui a demandé s’il était d’accord avec Vance et qu’il a répondu qu’il ne s’y opposait pas –, il s’est néanmoins accroché à ses justifications de la guerre contre l’Iran, affirmant que s’il pouvait revenir en arrière, il prendrait la même décision pour « empêcher l’Iran de posséder l’arme nucléaire ».

Partant de ce point, la trajectoire à venir concernant la guerre contre l’Iran, ainsi que l’ensemble du programme extrémiste visant à transformer le Moyen-Orient, reste tributaire de ce qui se passera en ‘Israël’ quant à la formation du nouveau gouvernement, après la défaite relative de Netanyahu lors du scrutin israélien, et la complication supplémentaire de sa position résultant de la défaite de ses alliés aux élections américaines.

Jusqu’à présent, Netanyahu résiste toujours farouchement à la chute ; et bien que ses adversaires semblent unis autour de l’objectif de le faire tomber, une porte reste entrouverte pour sa survie, à savoir l’échec de ces derniers à former un gouvernement et la tenue de nouvelles élections.

Avant l’achèvement de la formation d’une coalition susceptible de renverser Netanyahu, rien ne peut être tenu pour certain concernant la situation globale au Moyen-Orient. Trump est toujours président, et l’absence de dénouement en ‘Israël’ pourrait ranimer l’alliance entre lui et Netanyahu. Quant à la chute de ce dernier, elle pourrait déboucher sur une autre alliance américano-israélienne, dotée d’une approche différente des événements dans la région.

Source : Médias