L’Iran fait état de deux nouveaux pétroliers en feu à Ormuz

Deux pétroliers ont pris feu dans le détroit d’Ormuz, ont annoncé jeudi les Gardiens de la Révolution.

« La nuit dernière, deux pétroliers en infraction (…) ont eu un accident en empruntant une voie non autorisée du détroit d’Ormuz et ont été immobilisés par une violente explosion », ont indiqué dans un communiqué les Gardiens de la Révolution. Ils ne précisent ni le nom ni la nationalité du navire.

« Ces deux superpétroliers transportaient au total plus de quatre millions de barils de pétrole », ont ajouté les Gardiens.

Ils sont « désormais en feu en raison de la confiance aveugle » qu’ils accordaient à l’armée américaine censée les protéger, ont-ils dit.

Des annonces similaires se sont multipliées ces dernières semaines, l’Iran affirmant que des navires étaient en feu après avoir heurté des mines, tandis que Washington affirme avoir en grande partie déminé le détroit.

L’Iran revendique le contrôle de cette voie maritime stratégique, par où transitait un cinquième des hydrocarbures mondiaux avant la guerre déclenchée fin février par des frappes israélo-américaines contre l’Iran.

Source : Agence