Ghalibaf : la balle est dans le camp des États-Unis et nous attendons une réponse. L’Iran et le Liban « sur un même front »

Le président du Parlement iranien et chef de la délégation de négociation, Mohammad Bagher Ghalibaf, a réaffirmé que la balle est désormais dans le camp des États-Unis et que la réouverture du détroit d’Ormuz ainsi que la reprise des négociations exigent la mise en œuvre des sept revendications de l’Iran, avertissant que toute nouvelle attaque américaine ou israélienne fera face à une « riposte vigoureuse ».

Dans un entretien accordé à la chaîne Al Jazeera, Ghalibaf a souligné que l’Iran attend une réponse officielle américaine à ses sept exigences et qu’il ne permettra pas son épuisement dans une situation de « ni guerre ni paix ». Il a précisé que Téhéran avait transmis, par l’intermédiaire du médiateur qatari, une réponse claire et transparente détaillant ses revendications, mais que Washington n’avait pas encore fourni de réponse officielle et précise.

Les conditions iraniennes

Il a expliqué que les conditions iraniennes comprennent la levée du blocus et des sanctions pétrolières, le déblocage des avoirs gelés, la fin de la guerre sur tous les fronts — y compris celui de la Résistance —, la proclamation de la fin de la guerre avec l’Iran plutôt que le simple recours à un cessez-le-feu, ainsi que la non-ingérence dans ses affaires intérieures. Il a ajouté que ces exigences s’inscrivent dans le cadre du protocole d’accord conclu avec les États-Unis à Islamabad, et que leur application est indispensable pour rétablir la confiance avant d’entamer les négociations principales.

Ghalibaf a révélé que les efforts des médiateurs avaient permis de réduire le délai de réponse de sept jours à deux jours, tout en confirmant son maintien à la tête de la délégation iranienne de négociation et l’absence de tout changement au sein de l’équipe qui conduit les pourparlers via un comité réunissant six membres du Conseil suprême de sécurité nationale, dont le ministre des Affaires étrangères Abbas Araghchi.

Il a estimé que le manque de confiance envers Washington et sa volonté d’imposer des exigences excessives constituent le principal obstacle à un accord, tout en affirmant qu’une entente reste possible si les États-Unis respectent leurs engagements.

Concernant le détroit d’Ormuz, Ghalibaf a affirmé qu’il ne reviendrait pas à son statut d’avant-guerre, évoquant un accord avec le sultanat d’Oman portant sur un nouveau régime de passage conforme aux lois internationales, actuellement examiné dans le cadre des négociations indirectes avec Washington.

L’Iran et le Liban « sur un même front »

Sur le dossier libanais, Ghalibaf a déclaré que le protocole d’accord comporte des clauses relatives au cessez-le-feu, au retrait israélien et au respect de la souveraineté du Liban, soulignant que le soutien de Téhéran au Hezbollah revient à se tenir aux côtés du Liban.

Il a ajouté que l’Iran et le Liban se trouvent sur un même front et que tout pays islamique visé par une agression israélienne suscitera une riposte collective, rappelant que le protocole d’accord d’Islamabad incluait l’approbation par Trump de l’arrêt des attaques au Liban et de la reconnaissance de la souveraineté de l’État libanais sur l’ensemble de son territoire.

Téhéran appelle au dialogue entre Riyad et Sanaa

S’agissant du Yémen, Ghalibaf a appelé à un dialogue entre l’Arabie saoudite et le gouvernement de Sanaa, affirmant la disposition de l’Iran à contribuer au règlement des différends, tout en insistant sur le fait que la solution yéménite doit rester entre les mains des Yéménites.

Il a démenti que Téhéran ait reçu une proposition chinoise spécifique concernant le Yémen, mais a salué le rôle de la Chine dans le rapprochement saoudo-iranien, estimant qu’il pouvait constituer un modèle pour renforcer la sécurité régionale.

Les Américains ont demandé à Poutine d’intercéder

Sur le plan militaire, Ghalibaf a déclaré que les États-Unis s’étaient trompés dans leurs calculs en attaquant l’Iran et n’avaient pas atteint leurs objectifs, révélant que les Américains avaient demandé au président russe Vladimir Poutine, lors d’une visite à Moscou, d’intercéder en faveur de négociations directes avec Téhéran.

Il a averti que le président américain Donald Trump subirait une nouvelle défaite s’il décidait de reprendre la guerre, estimant que toute confrontation future risquerait d’accroître les pressions politiques à son encontre aux États-Unis et pourrait ouvrir la voie à une procédure de destitution au Congrès.

Il a enfin assuré que l’Iran avait renforcé ses défenses, réorganisé ses forces armées et se tenait prêt à toute confrontation, réitérant qu’il riposterait à toute attaque américaine ou israélienne.

Accusant Washington d’imposer un blocus entravant l’acheminement des denrées alimentaires, le commerce et les services de santé, il a affirmé que l’Iran poursuivrait sa résistance et que mettre fin à la situation de « ni guerre ni paix » ne passait pas uniquement par la négociation, mais pouvait également être atteint par la construction d’une dissuasion durable.

Source : Médias