ONU : Plus de 150 000 tentes attendent l’autorisation israélienne d’entrer à Gaza

Les Nations Unies ont annoncé que plus de 150 000 tentes attendent toujours l’approbation d’Israël pour être acheminées dans la bande de Gaza, alors que de fortes pluies ont inondé des dizaines de milliers de tentes appartenant à des personnes déplacées depuis le 6 novembre.

Selon l’agence Anadolu, ces propos ont été tenus par Farhan Haq, porte-parole adjoint du Secrétaire général de l’ONU, lors d’une conférence de presse mercredi, au cours de laquelle il a évoqué la situation humanitaire dans la bande de Gaza.

Il a ajouté : « Il est urgent de financer l’aide humanitaire et d’obtenir les autorisations israéliennes pour acheminer suffisamment de matériel et d’équipements à Gaza. »

Il a insisté sur la nécessité d’acheminer d’urgence des provisions d’hiver, notamment des tentes, ainsi que du matériel comprenant des camions d’aspiration d’eau, des pompes mobiles pour l’évacuation de l’eau, des huiles moteur, des tuyaux et des engins lourds.

Interrogé sur les conditions nécessaires à l’importation de ce matériel, Haq a déclaré : « Pour que nous puissions importer ces tentes, les autorités israéliennes doivent coopérer en accordant les permis nécessaires. »

Il a expliqué qu’il y avait un problème pour obtenir les permis nécessaires, insistant sur la nécessité d’autoriser l’entrée de cette aide.

Il a ajouté : « À l’heure où des gens sont contraints de quitter leur domicile et où des personnes, y compris des enfants, se noient à cause des inondations, il ne faut pas tarder à acheminer ces ressources essentielles. »

Vendredi, une dépression météorologique accompagnée de fortes pluies et de vents violents a frappé la bande de Gaza, provoquant l’inondation de plus de 70 000 tentes et l’effondrement de dizaines de murs endommagés par la guerre israélienne, selon le bureau des médias du gouvernement de Gaza.

Des centaines de milliers de Palestiniens vivent sous des tentes et dans des abris temporaires après la destruction de leurs maisons lors de la guerre génocidaire menée par Israël contre Gaza, qui a débuté en octobre 2023.

Les besoins en matière d’abris et de reconstruction dépassent toujours l’aide disponible, en raison des restrictions israéliennes sur l’entrée de matériaux de construction et de fournitures humanitaires, malgré l’accord de cessez-le-feu annoncé le 10 octobre 2025.

Source : Agence