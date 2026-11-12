USA|« Gardez le silence » : le garde de la tombe du Soldat inconnu réprimande la délégation de Hegseth

Une séquence vidéo a montré un militaire américain chargé de la garde du tombeau du Soldat inconnu en train de réprimander, semble-t-il, des membres de la délégation du secrétaire à la Guerre, Pete Hegseth, ce mercredi, après que des rires ont été entendus alors qu’ils gravissaient les marches du site.

Hegseth, son épouse Jennifer Rauchet ainsi que ses principaux collaborateurs sont apparus en train de prendre des photos et de discuter ensemble sur les marches du monument commémoratif, à l’issue d’une cérémonie organisée à l’occasion de la Journée des anciens combattants (Veterans Day), à laquelle ont participé le président américain Donald Trump et son vice-président J. D. Vance.

Dès qu’il a entendu les rires, le garde s’est dirigé vers le groupe et a lancé à distance : « Tous les visiteurs sont tenus de maintenir le silence et le respect en tout temps. »

A soldier called for visitors to Arlington National Cemetery to maintain ‘silence and respect,’ after hearing laughter from a group of people, including Defense Secretary Pete Hegseth, who were visiting the Tomb of the Unknown Soldier on Veterans Day https://t.co/IqkOJwX8hb https://t.co/ZZQAu7Lj3k — Reuters (@Reuters) November 11, 2026

Située au cœur du cimetière national d’Arlington, dans l’État de Virginie, la tombe du Soldat inconnu compte parmi les lieux les plus emblématiques pour les Américains. Elle abrite les dépouilles de trois militaires américains non identifiés, dont un soldat tombé lors de la Première Guerre mondiale. Ce monument fait l’objet d’une garde assurée par des soldats vingt-quatre heures sur vingt-quatre.

Ancien militaire de la Garde nationale américaine, Hegseth a conservé son poste cette semaine après que la Chambre des représentants a rejeté la tentative d’un élu républicain visant à le destituer.

Lors d’une rare conférence de presse au Pentagone mardi, quelques heures avant le vote, Hegseth a qualifié cette procédure de destitution de mascarade et a défendu son bilan, qui comprend notamment son soutien à la guerre contre l’Iran, des frappes menées contre des navires dans les eaux d’Amérique latine ainsi que le limogeage d’officiers militaires de haut rang.

Source : Médias