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    ‘Israël’ rappelle son ambassadeur aux Pays-Bas après son attaque contre Ben-Gvir et Smotrich

      Dimanche, quelque 200 000 personnes vêtues de rouge ont défilé dans les rues d'Amsterdam, protestant contre le génocide à Gaza.
      Rédaction du site

      Le ministère israélien des Affaires étrangères a annoncé mercredi le rappel immédiat de son ambassadeur à Amsterdam après que celui-ci a attaqué le ministre de la Sécurité nationale, Itamar Ben-Gvir, et le ministre des Finances, Bezalel Smotrich, dans une interview accordée à un journal néerlandais.

      Dans une interview accordée au journal néerlandais Algemeen Dagblad, l’ambassadeur Zvi A.Vapni, a pris ses distances avec Smotrich et Ben-Gvir, déclarant : « Ils ont dit des choses que je trouve terribles et inacceptables, et je ne ressens aucun besoin de les défendre », selon la même source.

      Vapni a déclaré que, pour ramener les parties à la table des négociations, les extrémistes des deux camps devraient être écartés des discussions.

      Interrogé sur la possibilité qu’il fasse également référence aux extrémistes du côté israélien, il a répondu : « Bien sûr, eux aussi. Nous avons également des gens que nous préférerions ne pas avoir parmi nous. »

      Le journaliste lui a demandé s’il faisait également référence à Smotrich et Ben-Gvir, en référence à leurs déclarations précédentes, ce à quoi Vapni a répondu : « Absolument. Ils ont dit des choses que je trouve terribles et inacceptables, et je ne ressens aucun besoin de les défendre. »

      Selon les médias israéliens, le ministère israélien des Affaires étrangères a convoqué son ambassadeur, afin « d’obtenir des éclaircissements concernant ses déclarations aux médias. »

      Dimanche, quelque 200 000 personnes vêtues de rouge ont défilé dans les rues d’Amsterdam, brandissant des pancartes sur lesquelles on pouvait lire « Halte au génocide », exigeant que le gouvernement néerlandais prenne des mesures contre Israël.

      Fin août, les Pays-Bas ont interdit l’importation de produits provenant des colonies israéliennes de Cisjordanie occupée.

      En réponse, Israël a annoncé l’expulsion des représentants néerlandais du « Centre de coordination civilo-militaire » de Kiryat Gat, chargé de la gestion des accords relatifs à la bande de Gaza.

      Source : Médias

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