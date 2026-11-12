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    Forces armées iraniennes : En cas de toute nouvelle agression de l’ennemi contre l’Iran, les cibles matérielles et immatérielles subiront une attaque d’une telle ampleur qu’elle stupéfiera le monde.

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