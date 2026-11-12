Liban|L’ancien ministre Moustafa Bayram : « Quiconque se lie à Israël tombera avec Israël, et ce qui est écrit à l’encre israélienne se dissipera avec l’encre israélienne »

Dans l’atmosphère de la commémoration de la Journée du martyr du Hezbollah et de la mémoire des deux secrétaires généraux martyrs du parti, Sayed Hassan Nasrallah et Sayed Hachem Safieddine, le Hezbollah a organisé une cérémonie d’hommage dans la localité méridionale de Siddikine, en présence de l’ancien ministre Moustafa Bayram, d’oulémas, de familles de martyrs et de blessés, de membres de la direction régionale, de personnalités et notables, ainsi que d’une foule d’habitants.

Après la récitation de versets du Saint Coran, l’ancien ministre Bayram a prononcé un discours dans lequel il a estimé que l’accord-cadre conclu entre le pouvoir libanais et l’ennemi israélien constitue une « erreur historique et une honte commise par les autorités au Liban ».

Il a jugé que « cet accord enfreint la Constitution, le consensus national libanais ainsi que la logique du droit international et du droit international humanitaire, conférant ainsi une légitimité à l’occupant dans le but d’affaiblir la Résistance ».

Bayram a souligné que « certaines puissances mondiales prennent pour cible cette composante nationale et répètent que ce qu’Israël ne parvient pas à accomplir, l’armée libanaise doit le faire à sa place ».

Il a toutefois insisté sur le fait que « l’institution militaire possède, dans son commandement, ses officiers, ses soldats et sa doctrine, un capital de sacrifice, d’honneur et de loyauté qu’il convient de préserver ».

« Vous remarquez que certains attaquent l’armée libanaise afin de promouvoir la partition, car ils veulent créer de petits « Israël » qui soutiennent Israël et s’identifient à lui. Mais quiconque se lie à Israël tombera avec Israël, et ce qui est écrit à l’encre israélienne se dissipera avec l’encre israélienne », a-t-il déclaré.

Évoquant le protocole d’accord entre les États-Unis et l’Iran ainsi que les événements ayant précédé la signature de l’accord-cadre entre le pouvoir libanais et l’ennemi israélien, Bayram a précisé que « le Liban figurait en tête du premier projet de protocole élaboré par l’Iran, qui comportait quinze points, et qu’il était demeuré le premier point même après la réduction du texte à sept clauses ».

Il a estimé qu’il aurait été possible « d’obtenir de meilleurs résultats et de mettre un terme aux opérations de nivellement et de destruction — qui avaient été suspendues pendant cinq jours —, mais que la partie américaine, constatant qu’elle perdait ses cartes d’hégémonie, avait manœuvré pour contourner cette dynamique à travers l’accord-cadre ».

Bayram a également indiqué qu’il y a quelques jours, « un haut responsable iranien avait rapporté l’une des directives adressées par Sayed Mojtaba Khamenei au commandement militaire, selon laquelle la guerre contre l’Iran ne s’arrêtera pas tant qu’elle n’aura pas cessé au Liban et que les ennemis ne se seront pas retirés ».

Il a souligné que « ce résultat est le fruit de la patience de l’environnement de la Résistance et de l’intelligence des résistants, malgré le lourd tribut payé ».

Il a expliqué que lorsque des changements s’opèrent dans le monde, celui qui ne négocie pas, qui n’est pas fort et qui ne détient pas de carte de négociation capable de faire mal à l’ennemi et de l’inquiéter n’a aucune place à la table des négociations : « Et si vous n’êtes pas assis à la table, c’est vous qui serez le plat qu’ils dévoreront dessus ».

En conclusion, Moustafa Bayram a affirmé : « Ce sont le sang des martyrs et leurs sacrifices qui bâtissent une patrie forte et qui préservent la coexistence et l’unité nationale. C’est nous qui offrons un modèle d’humanité par nos sacrifices, qui donnons l’exemple de l’intégrité et de la droiture, et qui dessinons le modèle de la citoyenneté. Vous êtes le drapeau libanais et l’hymne national ; c’est pourquoi vous êtes devenus des icônes de foi, ayant offert ce que vous aviez de plus cher pour la patrie. Davantage d’unité, de patience, de conscience et de solidarité : toute notre fierté va à vous, à vos martyrs et à vos sacrifices ».

Source : Médias