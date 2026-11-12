« Des centaines de menaces de mort », le député LFI dénonce une prise en compte insuffisante des autorités françaises

Le député français du parti de gauche La France Insoumise Aymeric Caron a dénoncé jeudi une prise en compte insuffisante, selon lui, des menaces visant certaines personnalités politiques, affirmant avoir reçu des centaines de menaces de mort en trois ans.

« Des menaces de mort, j’en ai reçues des centaines depuis trois ans », a déclaré le député de Paris sur RMC, après que le média l’a informé que son nom figurait sur une liste de personnes ciblées.

Selon les révélations de la presse française mercredi, les noms de quatre personnalités de gauche, à savoir Sandrine Rousseau, Aymeric Caron, David Guiraud et Assa Traoré figuraient sur la liste de l’auteur de l’attentat commis à Trappes et à La Verrière, qui a tué le mois dernier Pengo Bossio Wangi, 26 ans, et fait sept blessés, dont quatre graves.

Aymeric Caron a lié ces menaces notamment à ses prises de position sur Gaza et à son opposition à l’extrême droite.

Il a assuré avoir alerté à plusieurs reprises l’Assemblée nationale, la préfecture de police et le ministère de l’Intérieur. Il a évoqué des messages visant ses proches et des incidents dans l’espace public qui l’ont, selon lui, contraint à limiter ses déplacements et à adapter ses activités parlementaires.

Le député a indiqué avoir échangé à plusieurs reprises avec Laurent Nuñez, d’abord lorsque celui-ci était préfet de police de Paris, puis en tant que ministre de l’Intérieur.

Il a critiqué les conclusions des évaluations de la menace réalisées, selon son témoignage, par l’Unité de coordination de la lutte antiterroriste (UCLAT). Il a ainsi cité une formulation figurant, selon lui, dans des courriers du ministère : « L’évaluation indique qu’aucune menace latente ni risque d’une particulière intensité n’ont été relevés à son égard. »

Cette appréciation ne tient pas suffisamment compte, à ses yeux, du risque de passage à l’acte de personnes isolées, susceptibles d’être influencées par des discours hostiles. Il a notamment évoqué des vidéos dans lesquelles un individu lui aurait lancé : « J’aimerais bien que vous soyez morts. »

Source : Médias