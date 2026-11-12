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Ambrey (sécurité maritime) : Un incendie s’est déclaré dans la salle des machines d’un navire après qu’il a été pris pour cible hier à 14 milles de Ras Al-Khaïmah, aux Émirats arabes unis
12-11-2026 12:44 PM
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