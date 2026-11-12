Liban : les dégâts environnementaux des attaques israéliennes ont dépassé 512 M$

Les dégâts environnementaux causés par les attaques israéliennes au Liban ont dépassé 512 millions de dollars en 2023 et 2024, auxquels s’ajoutent de nouvelles pertes en 2026, a déclaré jeudi le Premier ministre libanais Nawaf Salam.

S’exprimant à la COP31, à Antalya, dans le sud de la Turquie, Salam a affirmé que les guerres successives, conjuguées à des années de crise économique, avaient dévasté les infrastructures, les terres agricoles, les forêts et les écosystèmes du Liban.

« Les pertes environnementales résultant des attaques israéliennes, en violation du droit international humanitaire, ont dépassé 512 millions de dollars en 2023-2024, avec de nouvelles pertes en 2026 », a-t-il déclaré.

Le chef du gouvernement a averti que les conséquences environnementales de ces attaques continueraient d’affecter les écosystèmes et les moyens de subsistance des populations locales pendant des années.

Il a souligné que le redressement du Liban devait aller au-delà de la reconstruction des logements et des routes pour inclure la remise en état des terres agricoles, la réhabilitation des écosystèmes et le rétablissement des moyens de subsistance.

« Le Liban insiste pour que la restauration de l’environnement et la résilience climatique fassent partie intégrante de la reconstruction, aux côtés de la stabilité, du rétablissement de notre souveraineté et du respect du droit international », a-t-il affirmé.

Estimant que les efforts nationaux ne pouvaient, à eux seuls, surmonter les contraintes structurelles et financières d’un pays sortant de crises et de guerres prolongées et successives, il a appelé à accroître les financements publics, à renforcer le rôle des subventions et à simplifier les procédures d’accès aux mécanismes de financement existants, en tenant compte des conditions particulières des pays touchés par les crises.

Source : Agence