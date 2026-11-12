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    Sud-Liban : des drones ennemis explosent près d’une maison à Mayfdoun

      Tirs sur la localité de Qantara

      Le correspondant d’Al-Manar a rapporté jeudi que trois avions hostiles ont explosé près d’une maison dans la ville de Mayfadoun, dans le district de Nabatiyeh.

      Il a également signalé des tirs continus de mitrailleuses en direction des abords de la localité de Zawtar al-Sharqiya, et des tirs d’artillerie sur Wadi Zibqin.

      Résumé des attaques sionistes depuis minuit jusqu’à 9h00 :

      De tirs d’artillerie ennemis ont ciblé les régions suivantes :  Wadi Zibqin , Wadi al-Saluqi, Wadi al-Hujair, Wadi Nahla entre les localités de Majdal Selem et Shaqra, la localité d’Al-Khiam, la localité de Baraachit, la zone d’Al-Arish à la périphérie des localités de Hadatha et de Haris, la localité d’Al-Mansouri, la localité de Mayfdoun, la localité de Nabatiyeh al-Fawqa…

      Des ratissages aux tirs de mitrailleuses ont pris pour cible les régions suivantes : la localité d’Hadatha, Wadi al-Saluqi, la localité de Qantara, la localité d’Al-Mansouri…

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