À la majorité des voix, les Nations Unies affirment les droits des Palestiniens et des habitants du Golan sur leurs ressources naturelles

Le Comité économique et financier de l’Assemblée générale des Nations Unies a adopté mercredi un projet de résolution affirmant la souveraineté permanente de la population arabe du Golan syrien occupé et du peuple palestinien du territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, sur leurs ressources naturelles.

Selon le site web de la chaine qatarie Al Jazeera, le projet de résolution, présenté par l’Uruguay au nom du « Groupe des 77 et de la Chine », a reçu le soutien de 151 pays, contre l’opposition de 7 pays, notamment les États-Unis, Israël et la Colombie, tandis que 11 pays se sont abstenus, selon le site officiel des Nations Unies.

La résolution appelle Israël, en tant que « puissance occupante », à cesser « d’exploiter, détruire ou mettre en danger les ressources naturelles de ces territoires » et lui demande de retirer immédiatement toutes les munitions non explosées de la bande de Gaza.

Le texte reconnaît le droit du « peuple palestinien à recevoir une compensation » et exige qu’Israël « mette fin à toute ingérence, y compris celle des colons israéliens, qui pourrait nuire à l’environnement ».

Le représentant de l’État de Palestine a souligné que les agriculteurs palestiniens se voient refuser l’accès à leurs terres, tandis que leurs produits sont exportés à l’international sous l’appellation « Produit de Terre sainte » afin de dissimuler leur véritable origine. Il a appelé tous les États membres à prendre des mesures concrètes et à « interdire le commerce lié aux colonies illégales ».

Le délégué syrien Ibrahim Alabi a pour sa part, indiqué que « l’occupation israélienne ne se contente pas de s’emparer des ressources de leurs propriétaires, mais s’attaque également aux opportunités de développement et de stabilité », notant que « depuis le 8 décembre 2024, Israël a poursuivi ses incursions et ses attaques sur de nouveaux territoires, s’est également emparé des sources d’eau sur ces mêmes territoires, a rasé des terres agricoles et a détruit des biens et des infrastructures ».

Il a souligné que « les pratiques israéliennes sapent les fondements du redressement et de la stabilité à un moment où la nouvelle Syrie s’efforce de rétablir sa production, d’assurer sa sécurité hydraulique, alimentaire et économique et de créer les conditions du retour de millions de réfugiés et de personnes déplacées », expliquant qu’Israël « étend ses colonies illégales dans le Golan syrien occupé, exploite les terres agricoles et poursuit son projet illégal de turbines ».

En revanche, le délégué israélien a accusé les dirigeants palestiniens de détourner l’aide, de promouvoir ce qu’il a qualifié de « terrorisme » et de pousser leurs enfants vers l’extrémisme, critiquant le fait que le texte ne mentionne pas le Mouvement de résistance islamique ( Hamas ), qu’il a décrit comme « une organisation terroriste qui vise à détruire Israël et le peuple juif », selon le site web des Nations Unies.

De leur côté, les États-Unis ont qualifié le projet de résolution de texte « déséquilibré » qui « critique injustement Israël », y voyant la preuve d’un parti pris institutionnel à son encontre.

Source : Médias