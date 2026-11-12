Sondage : 71% des Américains exigent une loi qui mette fin à la guerre contre l’Iran

Un nouveau sondage Reuters/Ipsos révèle qu’une majorité d’Américains souhaitent que le nouveau Congrès agisse pour mettre fin à la guerre avec l’Iran et annuler les droits de douane imposés par le président Donald Trump.

Le sondage, mené sur quatre jours et achevé lundi, a montré que 71 % des Américains – dont 93 % des démocrates et 51 % des républicains – souhaitent que le Congrès adopte une loi pour mettre fin au conflit avec l’Iran, que Trump a lancé en coopération avec Israël en février dernier.

62 % des personnes interrogées ont également exprimé leur soutien aux efforts visant à éliminer les droits de douane à l’importation imposés par l’administration Trump.

La guerre contre l’Iran a entraîné une forte hausse des prix du carburant, exacerbant une inflation déjà aggravée par les nouvelles taxes imposées par Trump sur des centaines de produits importés.

Ayant remporté la majorité dans les deux chambres du Congrès, lors des élections de mi-mandat, les dirigeants démocrates se sont engagés à répondre aux préoccupations liées au coût de la vie et ont réaffirmé leur volonté de mettre fin à la guerre menée par les États-Unis contre l’Iran. De nombreux membres du parti ont également promis d’abroger les droits de douane imposés par Trump.

Le coût de la vie et l’économie figurent en tête des priorités des Américains : 78 % d’entre eux souhaitent que l’on se concentre sur le coût de la vie, 71 % sur la baisse des prix des carburants et 67 % sur la réduction des dépenses de santé.

Source : Médias