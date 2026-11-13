Netanyahu informe Eisenkot des défis sécuritaires et diplomatiques auxquels est confronté « Israël »

Le Premier ministre par intérim de l’entité occupante, Benjamin Netanyahu, a tenu une réunion avec Gadi Eisenkot, chef du parti Yashar, au cours de laquelle il lui a fait un point sur les principaux défis sécuritaires et diplomatiques auxquels « Israël » est confronté.

Dans un communiqué conjoint publié ce jeudi, les deux parties ont indiqué qu’Eisenkot — chargé de former un nouveau gouvernement — avait été informé des défis actuels. Ils ont convenu de « poursuivre l’échange d’informations et les briefings chaque fois que nécessaire », selon des médias israéliens.

Cette rencontre fait suite à une lettre adressée mercredi par Eisenkot à Netanyahu, laquelle a suscité les critiques du ministre israélien de la Défense, Israël Katz.

Eisenkot appelle à reporter les décisions sécuritaires sensibles

Dans cette lettre, Eisenkot a exhorté Netanyahu à faire preuve de la « plus grande prudence et d’un sens aigu des responsabilités lors de la prise de décisions en matière de sécurité ou de politique intérieure », mettant en garde contre les répercussions de toute mesure que le gouvernement pourrait adopter dans la conjoncture politique actuelle.

Eisenkot a demandé à Netanyahu de faire preuve de « retenue » et de reporter les décisions sécuritaires sensibles, suggérant que celles-ci pourraient être prises par le futur gouvernement — une fois investi par la Knesset et après la prestation de serment constitutionnel.

Eisenkot a par ailleurs averti que le déploiement de forces de sécurité, en l’absence de menace directe et imminente, pourrait entraîner de graves conséquences pour la « démocratie israélienne et la confiance du public envers les institutions ». Eisenkot a également appelé Netanyahu à ne pas placer l’appareil sécuritaire face à des conflits constitutionnels ou à une situation d’incertitude quant aux décisions à mettre en œuvre, soulignant la nécessité d’écarter les considérations politiques et extérieures des dossiers liés à la sécurité d’Israël.

Katz répond : Le gouvernement n’a pas besoin de l’aval de l’opposition

En réponse à la position d’Eisenkot, Katz a déclaré que « le gouvernement n’a besoin ni de l’accord de l’opposition, ni de celui d’une quelconque instance juridique pour mener des opérations militaires et sécuritaires », faisant référence à la poursuite des opérations à Gaza, au Liban, en Syrie et en Cisjordanie.

Katz a ajouté qu’Israël a traité le dossier iranien « avec fermeté et sagesse, en totale coordination avec l’armée », affirmant que « la sécurité d’Israël n’est pas dans une phase de transition, et n’est pas non plus otage des processus politiques en cours ».

Il a précisé que le Premier ministre, le ministre de la Défense et le gouvernement sont les instances responsables de diriger l’armée israélienne et de prendre les décisions relatives à la sécurité d’Israël et à la « protection des Israéliens », dans le cadre des « mécanismes de contrôle existants ».

Liberman : Le gouvernement n’a pas la compétence de prendre des décisions entraînant « Israël » dans une guerre

De son côté, Avigdor Liberman, chef du parti Yisrael Beytenu, a averti qu’un gouvernement de transition n’a pas la compétence pour prendre des décisions susceptibles d’entraîner Israël dans une guerre, sans le contrôle de la Knesset et sans l’accord total de toutes les composantes de l’appareil sécuritaire.

Liberman a souligné la nécessité d’associer toutes les instances sécuritaires concernées aux décisions cruciales, mettant en garde contre tout contournement des cadres de contrôle et des structures institutionnelles.

Source : Médias