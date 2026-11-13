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    Baghaei met en garde les États contre toute participation à une agression contre l’Iran : vous en assumerez les conséquences

      Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Esmaeil Baghaei, a averti que toute participation, directe ou indirecte, à des actes d’agression ou de terrorisme économique inhumain contre l’Iran serait considérée comme un acte hostile et illégal, équivalant à une participation à l’agression américaine contre son pays.

      M. Baghaei a précisé que cela inclut le déploiement de forces navales, d’équipements militaires et logistiques, ainsi que de personnel. Il a souligné que de telles mesures violent l’article 2, paragraphe 4, de la Charte des Nations Unies et entrent dans la définition d’un « acte d’agression » telle qu’énoncée dans la résolution 3314 de l’Assemblée générale des Nations Unies.

      Il a affirmé que tout État participant à ces actes, sous quelque forme que ce soit, assumera l’entière responsabilité des conséquences qui en découlent.

      Dans une publication sur la plateforme « X », M. Baghaei a insisté sur le fait que l’invocation de slogans tels que « la protection de la liberté de navigation » ou « la lutte contre la piraterie » ne modifie en rien la nature illégale et hostile de ces actions.

      Il a également souligné que les accords ou engagements bilatéraux conclus avec les États-Unis ne sauraient constituer une base juridique justifiant la violation des obligations internationales des États, ni légitimer une participation à une agression militaire américano-israélienne contre l’Iran.

      En préambule, M. Baghaei a ouvert sa publication en citant un proverbe coréen : « Le moineau qui tente de voler derrière la cigogne finira par se briser les pattes. » Dans le même ordre d’idées, le général Ali Abdollahi, chef de l’état-major général des forces armées iraniennes et commandant du quartier général central « Khatam al-Anbiya », a affirmé que les forces armées iraniennes disposent de capacités militaires leur permettant de cibler les sources de menaces pesant sur la République islamique.

      Le général Abdollahi a mis en garde les États-Unis et Israël contre les conséquences de toute nouvelle erreur de calcul. Il a déclaré que « les frappes précédentes n’étaient qu’un début, et que toute nouvelle erreur de calcul entraînerait des frappes encore plus dévastatrices ».

      Source : Médias

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