vendredi, 13/11/2026   
   Beyrouth 00:35
عEnFrEs

Al-Manar

Sites et Services

Channel

Sites

    Selon la plateforme Downdetector, les services Microsoft 365, Outlook et Teams ont cessé de fonctionner aujourd’hui pour des milliers d’utilisateurs aux États-Unis.

      En Lien

      New York Times : Le secrétaire au Trésor américain transféré sur une base militaire par crainte de l’Iran

      New York Times : Le secrétaire au Trésor américain transféré sur une base militaire par crainte de l’Iran

      Le Trésor américain annonce un déficit budgétaire record de 404 milliards de dollars.

      Le Trésor américain annonce un déficit budgétaire record de 404 milliards de dollars.

      13 organisations non gouvernementales appellent les députés français à adopter un projet de loi interdisant les produits issus des colonies israéliennes établies en Cisjordanie

      13 organisations non gouvernementales appellent les députés français à adopter un projet de loi interdisant les produits issus des colonies israéliennes établies en Cisjordanie