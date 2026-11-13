New York Times : Le secrétaire au Trésor américain transféré sur une base militaire par crainte de l’Iran

Le journal américain The New York Times a révélé, citant des sources bien informées, que le secrétaire au Trésor américain, Scott Bessent, a récemment quitté son domicile pour s’installer sur une base militaire, suite à ce que le journal qualifie de « menaces iraniennes visant sa vie».

Dans le même contexte, un haut responsable du renseignement au sein de l’administration du président Donald Trump a averti, dans une note consultée par l’agence Reuters à la fin du mois dernier, que « l’Iran a intensifié ses efforts pour cibler des responsables américains ». Il a affirmé que les « complots meurtriers » de Téhéran visant des Américains avaient atteint des « stades avancés ».

Le journal rapporte par ailleurs que des responsables américains ont souligné que la capacité de l’Iran à mener des attaques de grande envergure aux États-Unis ou ailleurs à l’étranger demeure « limitée ». Il précise toutefois que le degré de gravité des menaces visant spécifiquement M. Bessent n’est pas encore clairement établi.

Selon une source informée, les préoccupations en matière de sécurité entourant M. Bessent se sont accrues après la publication, par le Wall Street Journal, d’une vue aérienne de la demeure située à Georgetown, acquise par M. Bessent pour 12,5 millions de dollars peu après la confirmation de sa nomination au poste de secrétaire au Trésor en janvier 2025.

La même source a ajouté que cette image a permis de localiser précisément le domicile de M. Bessent, entraînant son transfert vers une base militaire afin d’assurer sa sécurité. Selon le New York Times, au moins six responsables de l’administration Trump ont été transférés, au cours de l’année écoulée, vers des bases militaires ou des résidences sécurisées en raison de préoccupations liées à leur sécurité. Parmi eux figure Stephen Miller, qui a pris ses fonctions de chef de cabinet de la Maison-Blanche il y a quelques jours.

Il convient de noter que Scott Bessent est l’une des figures de proue de la campagne de sanctions et de pressions économiques menée par Washington contre Téhéran — une stratégie qualifiée d’« exclusion économique » — et ce, depuis août dernier.

Source : Médias