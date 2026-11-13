USA: Le Trésor américain annonce un déficit budgétaire record de 404 milliards de dollars

Le gouvernement américain a entamé l’exercice fiscal 2027 avec un déficit budgétaire de 404 milliards de dollars en octobre, selon l’annonce du département du Trésor.

Il s’agit d’un niveau record pour ce mois, en hausse de 120 milliards de dollars — soit 42 % — par rapport à la même période l’an dernier, dans un contexte de baisse des recettes et de forte augmentation des dépenses, a indiqué le ministère ce jeudi.

Ce déficit record enregistré en octobre constitue un nouveau revers financier pour le secrétaire au Trésor, Scott Bessent, après que le département a annoncé un déficit budgétaire avoisinant les 2 000 milliards de dollars pour l’exercice 2026, soit le plus lourd enregistré par les États-Unis en cinq ans.

Scott Bessent s’était fixé pour objectif de ramener le déficit à 3 % du produit intérieur brut (PIB) américain, mais celui de 2026 a été estimé à environ 6,2 % du PIB, contre 5,8 % lors de l’exercice 2025.

Les recettes ont reculé de 35 milliards de dollars en octobre 2026, soit une baisse de 9 %, pour s’établir à 369 milliards de dollars. Cette diminution s’explique en partie par une chute de 39 % des recettes douanières nettes, passées de 31,3 milliards de dollars en octobre 2025 à 19,2 milliards de dollars, après que les revenus issus des droits de douane mondiaux imposés par le président américain Donald Trump avaient atteint leur pic à cette époque.

Par ailleurs, les recettes provenant des impôts sur le revenu des particuliers non retenus à la source ont diminué de 29 milliards de dollars, soit 36 %, pour atteindre 51 milliards de dollars par rapport à la même période de l’année précédente. Elles avaient alors été gonflées par le règlement d’arriérés fiscaux à l’expiration des délais de déclaration prolongés accordés aux habitants de Californie touchés par les incendies de forêt début 2025.

Le département du Trésor a précisé qu’après ajustements calendaires liés à l’avancement des versements de prestations de novembre au mois d’octobre pour les deux exercices fiscaux, le déficit se serait élevé à 285 milliards de dollars, soit une hausse de 94 milliards de dollars (49 %) sur un an.

Dépenses militaires et charge de la dette

En parallèle, les dépenses ont atteint en octobre un niveau record pour ce mois, s’établissant à 773 milliards de dollars, en hausse de 84 milliards de dollars — soit 12 % — par rapport à l’an passé.

Cette progression des dépenses a été portée en partie par une hausse de 14 milliards de dollars (+80 %) des décaissements du département de l’Agriculture, en raison des versements d’aides et de subventions agricoles, ainsi que par une augmentation des dépenses militaires de 28 milliards de dollars (+30 %).

Cette hausse des dépenses militaires s’explique par un versement effectué en octobre au profit des fonds fiduciaires militaires, qui avait été reporté en raison de la paralysie budgétaire (shutdown) qu’ont connue les États-Unis l’an dernier, ainsi que par l’augmentation des crédits alloués aux opérations, à la maintenance et aux acquisitions militaires.

De même, les intérêts bruts sur la dette fédérale ont augmenté de 11 milliards de dollars, soit 11 %, par rapport à octobre dernier, pour atteindre 115 milliards de dollars.

L’exercice fiscal américain débute le 1er octobre et s’achève le 30 septembre de l’année suivante.

Source : Médias