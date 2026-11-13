« Sans limites géographiques » : les missiles iraniens peuvent-ils atteindre les bases américaines en Europe ?

L’expression « sans limites géographiques », publiée il y a quelques jours sur la page du Guide de la Révolution et de la République islamique d’Iran, Sayed Mojtaba Khamenei, n’est pas fortuite. Elle porte en elle les contours des nouvelles équations de dissuasion et de riposte iraniennes, « sans restrictions ni frontières », en cas d’agression contre le territoire iranien.

Alors que les menaces mutuelles s’intensifient entre l’Iran et les États-Unis, le ton des avertissements iraniens s’est durci quant à l’ampleur des ripostes préparées par Téhéran en cas d’attaque.

Le dernier en date émane du secrétaire du Conseil suprême de sécurité nationale iranien, le général Mohsen Rezaei. Dans un entretien accordé au réseau médiatique Al Mayadeen, il a mis en garde les Américains contre toute imprudence ou nouvelle offensive contre le territoire iranien, avertissant que cela entraînerait « des frappes contre toutes les bases proches, et même les bases lointaines ».

Précisant la nature de cet avertissement, Mohsen Rezaei a expliqué viser les bases militaires américaines situées dans des zones éloignées, que l’Iran n’a pas encore attaquées jusqu’à présent. Il a indiqué que son pays pourrait cibler certaines îles que l’on croit hors de portée de ses missiles, voire certaines bases militaires américaines dans des pays européens : si des avions américains en décollent pour venir bombarder l’Iran, cette base sera également frappée.

Le rôle européen dans la guerre contre l’Iran

Ces menaces iraniennes de cibler des bases américaines jusque dans les pays européens interviennent sur fond d’implication militaire européenne ouverte et manifeste dans la guerre américaine contre l’Iran, malgré les tentatives des responsables européens d’affirmer le contraire.

Les États-Unis disposent actuellement de 31 bases en Europe et en partagent 18 autres avec leurs alliés européens. En 2025, les effectifs des forces armées américaines dans la zone de responsabilité du Commandement des États-Unis pour l’Europe (EUCOM) s’élevaient à environ 84 000 militaires, selon les données publiées par le Centre d’analyse des politiques européennes (CEPA).

En juin dernier, le secrétaire général de l’OTAN, Mark Rutte, a révélé que 5 000 sorties aériennes avaient été effectuées depuis des bases en Europe lors des opérations militaires américaines contre l’Iran.

Selon un rapport du site Middle East Eye, le Royaume-Uni « a probablement fourni le soutien le plus important à la guerre contre l’Iran par rapport à tout autre pays européen ». Cela a notamment consisté à autoriser les bombardiers américains à décoller de bases situées sur son territoire, telles que la base de RAF Fairford, ainsi que les bases de RAF Mildenhall et RAF Lakenheath dans le comté de Suffolk, jusqu’à la base de Diego Garcia dans l’archipel des Chagos, dans l’océan Indien.

De même, plusieurs autres pays ont joué un rôle majeur en aidant les États-Unis à mener leurs agressions contre l’Iran, notamment la France, qui a autorisé les avions de soutien militaire américains à atterrir sur ses bases d’Istres et d’Avord, ainsi que l’Allemagne, la Grèce, la Roumanie et d’autres États accueillant des bases et d’importants contingents américains.

« Le degré maximal de dissuasion »

Au regard de ces faits, les menaces iraniennes visant à frapper le point de départ des agressions américaines en Europe prennent tout leur relief. Elles se sont intensifiées récemment à la suite d’une réunion tenue le 31 octobre entre les hauts commandants militaires et le Guide de la Révolution et de la République islamique, Sayed Mojtaba Khamenei.

Conformément aux directives issues de cette réunion, les commandants militaires ont reçu l’ordre d’apporter une riposte immédiate et efficace à toute menace potentielle, « sans restrictions géographiques ».

Des instructions ont également été données pour mettre à jour la base de données des cibles iraniennes afin de placer directement les actifs américains et israéliens — matériels ou immatériels — dans le viseur. Des mesures que le Corps des gardiens de la révolution a qualifiées de stratégie visant à atteindre « le degré maximal de dissuasion ».

Des capacités militaires avancées

À la lumière de ces menaces et directives, une question s’impose : les missiles iraniens sont-ils capables d’atteindre l’Europe ?

Sur le plan militaire, l’Iran possède l’un des arsenaux de missiles les plus vastes et les plus diversifiés de la région, comprenant des milliers de missiles balistiques et de missiles de croisière, dont certains sont capables d’atteindre des cibles en « Israël » et en Europe de l’Est, selon le site Missile Threat.

Au cours de la dernière décennie, l’Iran a massivement investi dans l’amélioration de la précision et de la létalité de ces armes. Ces avancées ont fait des forces balistiques iraniennes un outil efficace et une menace réelle pour les forces militaires américaines et leurs alliés dans la région.

Sur le plan technique, l’arsenal iranien ne se limite plus aujourd’hui aux portées conventionnelles, mais combine densité numérique, diversité des modes de propulsion (propergol liquide et solide) et capacité de manœuvre en phase terminale de vol.

Pour évaluer la capacité de ces systèmes à atteindre la profondeur européenne, les estimations des centres de recherche occidentaux distinguent trois niveaux opérationnels :

1. Le rayon opérationnel avéré (Europe du Sud-Est et Méditerranée orientale)

Les données du « Projet de défense antimissile » du Centre d’études stratégiques et internationales (CSIS) confirment que l’Iran dispose déjà d’un stock important de missiles balistiques à portée intermédiaire — notamment les modèles Sejjil, Emad, Ghadr et Khorramshahr — ainsi que de missiles de croisière à longue portée de type Soumar. Depuis des pas de tir situés dans l’ouest de l’Iran, une portée de 2 000 kilomètres place Chypre, la Grèce, la Bulgarie, ainsi que certaines parties de la Roumanie et des pays des Balkans à portée directe et avérée. Cette zone abrite des bases aériennes et logistiques vitales ainsi que des installations du bouclier antimissile de l’OTAN.

2. La modification technique et l’extension de la portée à 3 000 kilomètres (Europe centrale)

Sur le plan balistique, le plafond des 2 000 kilomètres relevait moins d’une « limite d’ingénierie » que d’une restriction politique destinée à maintenir le continent européen hors de la zone de ciblage.

Les analyses de l’Institut international de recherche sur la paix de Stockholm (SIPRI) et des experts du cabinet de renseignement de défense Janes indiquent que l’Iran est techniquement capable d’allonger la portée de ses missiles actuels sans avoir à concevoir de nouveaux systèmes de toutes pièces, en appliquant l’équation consistant à réduire le poids de l’ogive pour augmenter la capacité en carburant ou alléger la masse.

Le missile Khorramshahr s’impose comme le premier candidat à cette adaptation : les estimations techniques indiquent qu’il pourrait atteindre une portée de 3 000 kilomètres s’il était équipé d’un véhicule de rentrée atmosphérique pesant environ 750 kilogrammes, plaçant ainsi des pays comme l’Allemagne, l’Italie et la Pologne dans le périmètre d’une menace théorique.

3. L’atteinte de l’extrême ouest de l’Europe et les défis de précision et d’interception

Analysant la possibilité pour les missiles iraniens d’atteindre le territoire britannique et l’extrême ouest du continent, le Royal United Services Institute (RUSI) de Londres souligne qu’atteindre de telles distances (dépassant les 3 500 kilomètres) demeure possible dans le principe, en sacrifiant le poids de l’ogive et en exploitant les technologies multi-étages développées par Téhéran dans le cadre de son programme spatial (telles que les lanceurs de satellites Simorgh et Qaem-100).

Ainsi, les capacités militaires de l’Iran peuvent constituer une menace pour l’Europe dès lors que Téhéran affranchit son arsenal actuel de la limite des 2 000 kilomètres et applique l’allègement des ogives à des missiles tels que le Khorramshahr et le Sejjil. Cela lui confère la capacité de placer sous menace immédiate les bases militaires et infrastructures logistiques de l’est et du sud du continent européen, et d’étendre théoriquement son bras dissuasif jusqu’au cœur de l’Europe centrale et occidentale, augmentant ainsi le coût de toute implication européenne directe dans des opérations militaires à son encontre.

Dimensions politiques

Il ressort de ce qui précède que Washington s’appuie sur l’espace aérien européen, les bases militaires et le soutien logistique pour mener ses opérations, tandis que les pays européens subissent des pertes économiques du fait de la guerre, tout en « restant attachés à leur alliance avec les États-Unis ».

Dans ce contexte, il apparaît que Téhéran « cherche à accroître le coût de l’accueil des forces américaines, tentant de pousser les capitales européennes à choisir entre la loyauté envers Washington et la sécurité de leur propre territoire, à l’aube d’une nouvelle phase du conflit », selon le site IranWire.

D’après ce média, « l’objectif fondamental de Téhéran consiste à utiliser la stratégie de dissuasion pour isoler l’Europe de l’équation de la guerre ».

Tant qu’aucune attaque n’est lancée, le simple fait de susciter l’hésitation chez les gouvernements européens quant à l’autorisation d’utiliser leurs bases « constitue un gain sans coût pour Téhéran », conclut IranWire.

En revanche, la mise à exécution de ces menaces soulèverait des interrogations sur l’ampleur de l’escalade susceptible d’embraser l’ensemble de la région, de l’Asie de l’Ouest jusqu’à l’Europe, ainsi que sur les répercussions pour les pays de l’OTAN, déjà en proie à des crises internes engendrées par la guerre.

Source : Médias