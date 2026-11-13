Aramco dans le viseur : Sanaa annonce des frappes en profondeur en territoire saoudien

Le porte-parole des forces armées yéménites, le général de brigade Yahya Saree, a annoncé jeudi que les forces yéménites ont réussi à cibler la compagnie Aramco à Riyad à l’aide d’un drone, précisant que l’opération a atteint son objectif avec succès.

Il a également annoncé l’exécution de deux opérations militaires en profondeur en territoire saoudien : la première a visé la station de pompage n° 7 de l’oléoduc Est-Ouest au moyen d’un drone et a atteint sa cible avec succès, tandis que la seconde a frappé l’installation pétrolière de Yanbu, touchant son objectif avec précision.

Les forces armées yéménites ont par ailleurs pris pour cible un avion-cargo militaire à l’aéroport de Sharurah à l’aide d’un drone, atteignant là aussi leur objectif, tandis qu’une autre opération a visé la base aérienne de Khamis Mushait au moyen d’un missile balistique, provoquant un impact direct.

Le général Saree a réfuté les allégations saoudiennes faisant état de l’interception de deux missiles dans l’espace aérien de La Mecque, les qualifiant de « pure calomnie ».

Il a affirmé qu’« à chaque opération réussie de nos forces contre ses installations pétrolières et face à son échec dans les opérations d’interception, [le régime saoudien] recourt à la fabrication de mensonges et d’allégations au nom des lieux saints ».

Sur le plan terrestre, le porte-parole militaire a annoncé avoir mené six opérations visant des rassemblements saoudiens supervisés par l’officier saoudien Badr Al-Harbi dans le camp de « Kharaz » ainsi que sur d’autres positions à Ras Al-Ara et Kharaz, dans le gouvernorat de Lahj.

Yahya Saree a précisé que ces opérations ont été menées à l’aide de six missiles balistiques, affirmant que les impacts avaient été directs et ont fait des dizaines de morts et de blessés dans les rangs de ces rassemblements.

Dans ce contexte, le média de guerre yéménite a diffusé des images documentant des opérations de ciblage contre des rassemblements affiliés à l’Arabie saoudite, commandés par l’officier saoudien Fares Al-Shammari, à l’est du district de Madghal dans le gouvernorat de Marib, montrant la destruction de plusieurs véhicules blindés et engins militaires leur appartenant.

Le gouverneur d’Aden au sein du gouvernement de Sanaa : les mouvements des forces armées visent uniquement les rassemblements saoudiens

Le gouverneur d’Aden au sein du gouvernement de Sanaa a affirmé que les mouvements des forces armées yéménites visent exclusivement les rassemblements de « l’ennemi saoudien » et ne représentent aucune menace pour les habitants du gouvernorat.

Il a souligné qu’« il n’y a aucune intention de la part des forces armées d’entrer dans Aden », expliquant que la bataille actuelle est menée contre « l’ennemi saoudien » et ne vise pas la population d’Aden.

98 raids aériens saoudiens sur plusieurs gouvernorats au cours des dernières 24 heures

Parallèlement, le général Saree a révélé que l’aviation de guerre saoudienne avait mené, au cours des dernières 24 heures, 98 raids aériens visant des biens civils dans les gouvernorats de Lahj, Taëz, Saada, Al-Jawf et Marib.

Il a précisé que ces frappes avaient été effectuées par des appareils de type « F-15 » et « Typhoon » ayant décollé des bases de Khamis Mushait et de Taëf, indiquant qu’elles avaient fait des morts et des blessés parmi les civils.

Yahya Saree a également souligné que le bilan total des frappes de l’agression saoudienne depuis le début de la dernière escalade contre le Yémen s’élevait à 4 863 raids aériens et tirs de missiles.

Le régime saoudien poursuit ses raids contre les biens civils, les habitations et les infrastructures vitales dans les gouvernorats yéménites, tandis que les forces armées yéménites réaffirment la poursuite de leur riposte légitime en ciblant les aéroports et les installations vitales saoudiennes, ainsi qu’en faisant face aux rassemblements militaires affiliés à Riyad.

Source : Médias