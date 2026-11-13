Plus d’un million d’Européens réclament la suspension du partenariat commercial et politique avec « Israël »

La Commission européenne a annoncé qu’elle examinerait l’accord d’association entre l’Union européenne et l’entité sioniste, après que plus de 1,1 million de citoyens européens ont signé une pétition demandant la suspension des relations commerciales et politiques avec « Israël », accusé d’avoir manqué à son obligation de prévenir un génocide dans la bande de Gaza.

La pétition a recueilli exactement 1 117 104 signatures certifiées de citoyens de l’UE répartis dans 12 États membres, dépassant ainsi les seuils requis pour son examen, a indiqué la Commission européenne à Bruxelles.

Elle a précisé qu’il s’agissait de la 15e initiative remplissant les conditions nécessaires pour être étudiée par l’exécutif européen. Conformément au règlement relatif aux initiatives citoyennes européennes, la Commission est tenue d’entamer l’examen d’une initiative recevable dès sa réception et d’y répondre dans un délai de six mois.

Bruxelles a indiqué que sa réponse officielle serait rendue d’ici le 12 mai 2027 et détaillera les mesures qu’elle compte prendre ou les raisons pour lesquelles elle choisit de ne pas agir.

La Commission doit rencontrer les représentants de l’initiative dans les semaines à venir afin d’examiner leurs revendications en détail, avant que le Parlement européen n’organise une audition publique sur le sujet.

L’accord d’association octroie à l’entité sioniste des privilèges commerciaux et fait l’objet d’appels croissants à sa suspension depuis le début de l’agression sioniste continue contre la bande de Gaza le 7 octobre 2023.

L’importance de l’accord : Signé en 1995 et entré en vigueur en 2000, cet accord d’association constitue le cadre fondamental des relations commerciales et politiques entre les deux parties. L’Union européenne est le premier partenaire commercial d’« Israël », ayant représenté environ un tiers de son commerce de marchandises en 2025.

Un examen lancé l’an dernier par la Commission européenne avait conclu qu’« Israël » avait violé le droit international dans la bande de Gaza. Des options visant à imposer des sanctions ciblées avaient ensuite été évoquées, mais l’Union ne les a pas mises en œuvre, invoquant le processus de cessez-le-feu.

S’exprimant lors de la remise des signatures, l’eurodéputée française Manon Aubry a souligné que la Commission disposait de six mois pour répondre à l’initiative. « Mais nous savons tous qu’un seul jour, une seule semaine ou un seul mois représente une éternité pour ceux qui souffrent à travers la Palestine et le Liban du fait de la guerre et du génocide menés par Benjamin Netanyahu », a-t-elle ajouté.

Manon Aubry a appelé l’Union européenne à écouter le plus d’un million de signataires de l’initiative, ainsi que les millions d’autres personnes à travers le monde qui réclament justice pour la Palestine. Et de conclure : « Nous n’abandonnerons pas notre combat tant que chaque Palestinien ne sera pas libéré de l’oppression et du génocide et n’aura pas recouvré sa liberté. »

Source : Médias