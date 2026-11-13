Kushner : Les arrangements sur l’architecture de sécurité européenne s’inscriront dans un accord de règlement de la guerre en Ukraine

L’envoyé spécial du président américain, Jared Kushner, a annoncé ce vendredi que les arrangements relatifs à l’architecture de sécurité européenne « ne seront entérinés que dans le cadre d’un accord global visant à régler la crise ukrainienne ».

Jared Kushner a indiqué que le prochain cycle de négociations sur le règlement du conflit ukrainien sera élargi avec la participation de représentants de l’Union européenne, affirmant que cela « permettra d’aborder des aspects plus larges de l’architecture de sécurité européenne de l’après-conflit ».

Il a également publié sur la plateforme X : « Nous entamerons l’examen parallèle de ces dossiers interdépendants, tout en étant conscients que les décisions finales ne seront prises que dans le cadre d’un accord global. »

Plus tôt hier jeudi, le président russe Vladimir Poutine a souligné, lors de sa rencontre avec les envoyés spéciaux du président américain, Steve Witkoff et Jared Kushner, que la Russie « souhaite que les États-Unis œuvrent avec l’Europe pour décider de ce qu’elle veut, que ce soit la paix ou la guerre ».

Pour rappel, le premier cycle de négociations trilatérales s’était tenu les 23 et 24 janvier à Abou Dhabi, réunissant côté russe le conseiller présidentiel Vladimir Medinski, côté ukrainien le chef du Service de renseignement extérieur Roustem Oumerov, et côté américain les envoyés spéciaux Steve Witkoff et Jared Kushner.

Le deuxième cycle avait ensuite eu lieu les 4 et 5 février, également à Abou Dhabi, avec les mêmes parties, tandis que Genève avait accueilli une autre session les 17 et 18 février.

Le cycle des 10 et 11 novembre constitue ainsi la première rencontre de ce type depuis février dernier, après une interruption de plusieurs mois.

Mardi dernier, la capitale émiratie Abou Dhabi a abrité cette session de pourparlers trilatéraux consacrée au règlement de la crise ukrainienne, réunissant des délégations de Russie, des États-Unis et d’Ukraine sur deux jours, les 10 et 11 novembre.

Steve Witkoff et Jared Kushner étaient arrivés jeudi à Moscou pour rencontrer le président Poutine et discuter des résultats des négociations trilatérales d’Abou Dhabi.

Source : Médias