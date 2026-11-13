L’opposition israélienne veut limiter les pouvoirs de Netanyahu: craintes d’une « aventure » contre l’Iran

La controverse s’intensifie au sein de l’entité sioniste concernant l’éventualité d’une nouvelle attaque ou opération militaire contre l’Iran, sur fond de rapports faisant état de tensions renouvelées entre le Premier ministre, Benjamin Netanyahu, et le chef d’état-major, Eyal Zamir.

En cause : des initiatives militaires impulsées par le premier, contre lesquelles le second met en garde. Alors que l’opposition accuse Netanyahu de chercher à entraîner ‘Israël’ dans une nouvelle confrontation, potentiellement sans couverture américaine, le débat s’est déplacé sur les prérogatives d’un gouvernement de transition pour prendre des décisions cruciales, dans un contexte de craintes quant à l’instrumentalisation de l’escalade militaire à des fins politiques.

Selon la Chaîne 12 israélienne, le chef d’état-major estime que certaines mesures poussées par le Premier ministre comportent « un risque pouvant mener à une nouvelle confrontation militaire ou à une erreur de calcul mutuelle qui échapperait à tout contrôle ».

Il exige qu’un « débat approfondi » soit mené avant l’adoption de l’une des propositions. Des rapports de presse avaient déjà fait état, avant les dernières élections israéliennes, de manœuvres menées par Netanyahu en vue de lancer une « action militaire contre Téhéran », lesquelles s’étaient heurtées aux objections de l’appareil sécuritaire, en particulier d’Eyal Zamir.

Ce dernier avait alors mis en garde contre « le risque d’un glissement vers une confrontation rapide ou de l’incitation d’une riposte iranienne difficile à contenir ». Ces mêmes sources avaient également évoqué, à l’époque, une intervention américaine pour bloquer les projets de Netanyahu.

Le différend actuel revêt en outre une dimension politique et constitutionnelle. Le chef du parti « Yesh Atid », Gadi Eisenkot, a adressé une lettre à Netanyahu pour lui demander de faire preuve de « retenue et de prudence », et de s’abstenir de prendre « des mesures militaires non urgentes qui peuvent être reportées jusqu’à la formation d’un nouveau gouvernement ».

Gadi Eisenkot a exigé de la conseillère juridique du gouvernement qu’elle « examine les limites des pouvoirs d’un gouvernement de transition en matière de décisions sécuritaires majeures », avertissant que « l’utilisation de l’armée en l’absence d’une menace directe et imminente ne pouvant tolérer de délai risquerait de saper la confiance envers les institutions de l’État et de placer les chefs des agences sécuritaires face à un coût constitutionnel ». Il a également demandé à bénéficier de briefings sécuritaires réguliers en raison de la sensibilité de la période et des décisions à l’ordre du jour.

De son côté, le chef du parti « Yisrael Beytenu », Avigdor Lieberman, s’est joint aux contestataires, avertissant qu’« un gouvernement de transition ne doit pas prendre de décisions susceptibles d’entraîner Israël dans une vaste confrontation militaire, sans contrôle parlementaire ni l’approbation des instances sécuritaires concernées ».

Ces prises de position coïncident avec la multiplication des accusations proférées par des figures du « camp du changement » contre Netanyahu, accusé de chercher à « mener une opération militaire unilatérale contre l’Iran » sans l’aval de Washington.

Des responsables de ce camp ont rapporté à des médias israéliens que le chef d’état-major et des responsables de la sécurité s’opposent à une telle orientation, craignant ses répercussions militaires et politiques.

En réponse, le ministre de la Sécurité, Israel Katz, a pris la défense de l’exécutif, estimant que « le gouvernement actuel assume l’entière responsabilité de la sécurité d’Israël » et qu’il n’a besoin ni de l’autorisation de l’opposition ni d’un quelconque aval juridique pour diriger l’armée. Il a affirmé qu’en traitant avec l’Iran, Israël avait fait preuve de « fermeté et de discernement », ajoutant que le pays continuerait d’agir conformément à ses impératifs de sécurité.

Dans une tentative d’apaiser les tensions entre les deux parties, une réunion de « briefing politique et sécuritaire » s’est tenue hier au bureau du Premier ministre entre Netanyahu et Gadi Eisenkot, en présence du secrétaire militaire, le général de brigade Guy Markizano, suite à la demande de ce dernier de recevoir des actualisations sécuritaires régulières.

Le facteur américain demeure un paramètre prépondérant en toile de fond de ce débat. Le commentateur israélien Amit Segal a estimé à ce sujet que « la décision de frapper l’Iran se tranchera davantage lors d’un appel téléphonique entre Netanyahu et le président américain, Donald Trump, que lors d’une réunion entre le Premier ministre et le chef d’état-major », soulignant la marge de manœuvre limitée d’Israël pour passer de la menace aux actes sans intégrer l’équation américaine, en particulier lorsqu’une telle action menace de déclencher une confrontation régionale généralisée.

Source : Médias