Pezeshkian : Ceux qui cherchent à mettre l’Iran et son peuple à genoux finissent eux-mêmes par plier

Le président iranien, Massoud Pezeshkian, a affirmé que la partie ayant cherché à mettre l’Iran et son peuple à genoux — en référence aux pressions exercées contre son pays — « plie elle-même progressivement ».

S’exprimant jeudi en marge du sommet des Nations unies sur le changement climatique à Antalya, en Turquie, Massoud Pezeshkian a déclaré : « La réalité, c’est que nous sommes dans notre droit, tandis que les pays qui se réclament de la démocratie et des droits de l’homme ont bafoué tout ce qui est légal et humain. »

Il a ajouté que ce sommet avait permis à l’Iran d’exposer ses positions et de mener des entretiens avec des chefs d’État et de gouvernement, qu’il a qualifiés de « très fructueux », soulignant que son pays avait enregistré des « interactions positives » et exprimant l’espoir de poursuivre les discussions dans ce cadre.

Évoquant les priorités intérieures, le président iranien a indiqué que la préoccupation majeure de son pays était d’œuvrer à l’amélioration des conditions de vie, du quotidien et de l’avenir du peuple iranien, et de lui apporter espoir et sérénité, affirmant que le gouvernement est au service des citoyens.

À la veille de sa participation à la 31e Conférence des Nations unies sur les changements climatiques (COP31), Massoud Pezeshkian a précisé que les États-Unis « ont déclenché la guerre sous prétexte d’empêcher l’Iran d’acquérir l’arme nucléaire, avant d’utiliser pour la première fois un missile (PrSM) dans la ville de Lamerd, dans le sud de l’Iran ».

En marge de la conférence, Massoud Pezeshkian a rencontré le Premier ministre pakistanais, Shehbaz Sharif. Les deux dirigeants ont échangé leurs points de vue sur les relations politiques et économiques bilatérales, soulignant la nécessité de renforcer la coopération régionale, de développer les échanges commerciaux et d’élargir la coordination afin de garantir la stabilité, la sécurité et les intérêts communs.

Le président iranien s’est également entretenu avec son homologue irakien, Nizar Amedi. Les deux responsables ont passé en revue les derniers développements des relations bilatérales et insisté sur l’importance de consolider un dialogue constructif, d’élargir la coopération conjointe et de tirer parti des potentialités mutuelles dans divers domaines.

Source : Médias