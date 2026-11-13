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    Interdit de territoire par Israël, Jean-Luc Mélenchon réagit : « Je n’ai pas demandé à entrer »

      Rédaction du site

      Israël a décidé d’interdire de territoire le chef de file de La France insoumise (LFI), Jean-Luc Mélenchon, ainsi que la présidente du groupe parlementaire du parti, Mathilde Panot.

      Cette décision a été prise jeudi par le ministre israélien des Affaires étrangères et de l’Intérieur, Gideon Saar, en raison des positions de LFI à l’égard d’Israël et des déclarations de ses dirigeants, selon le communiqué.

      « Compte tenu des positions anti-israéliennes virulentes du parti « La France insoumise » (LFI) et des propos scandaleux tenus par ses dirigeants, le ministre des Affaires étrangères et de l’Intérieur, Gideon Sa’ar, a décidé d’interdire d’entrée en Israël au chef de file de LFI, Jean-Luc Mélenchon, ainsi qu’à la présidente du groupe parlementaire du parti, Mathilde Panot », indique le texte.

      Le communiqué fait également référence à Jean-Luc Mélenchon, qui aurait appelé à ce que des navires français escortent des flottilles à destination de la bande de Gaza. Des élus LFI avaient pris part à ces flottilles.

      « L’État d’Israël ripostera fermement à l’encontre de ceux qui cherchent à lui nuire et ne permettra pas à des individus agissant contre Israël et incitant à la haine contre ses citoyens d’entrer sur son territoire », a menacé le ministère.

      « Nous dirons ce que nous avons à dire »

       » On m’a interdit d’entrer sur un territoire où je n’ai pas demandé à entrer. Je regrette que le gouvernement d’Israël me poursuive de cette manière », a pour sa part réagi le candidat de La France insoumise sur France info. « Si nous arrivons au pouvoir, nous dirons ce que nous aurons à dire. À savoir : dénoncer le génocide à Gaza, la colonisation en Cisjordanie et l’annexion progressive du Sud-Liban et du plateau du Golan », a également écrit Jean-Luc Mélenchon sur X.

      Lors d’un meeting, samedi, au parc des expositions du Bourget (Seine-Saint-Denis), au cours duquel il a présenté le programme de LFI, Jean-Luc Mélenchon a notamment de nouveau dénoncé un « génocide » dans la bande de Gaza. « Nous n’acceptons pas l’annexion progressive [par Israël] de la Cisjordanie, ni du Sud-Liban, ni du plateau du Golan. Et nous organiserons concrètement la mobilisation contre l’extension des cruautés aux communautés chrétiennes assiégées et persécutées en Palestine et au Liban », a-t-il ajouté.

      Le ministre des affaires étrangères israélien, Gideon Saar, a affirmé que cette interdiction valait aussi pour la présidente du groupe LFI à l’Assemblée nationale, Mathilde Panot.

      « Je cherche encore la mauvaise nouvelle », a réagi, de son côté, Mathilde Panot sur son compte X, ponctuant sa publication d’un drapeau palestinien. « Message aux autorités israéliennes : libérez la Palestine ! », a ajouté la députée du Val-de-Marne.

      Selon I24 News « cette décision aurait été prise à la suite de l’interdiction d’entrée du territoire français au chef du conseil de Samarie, Yossi Dagan, un responsable des colons israéliens refoulé à son arrivée en France mercredi 11 novembre.

      Source : Médias

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