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    Carte dorée « Trumpcare » : Abdul El-Sayed tente de convaincre Trump d’adopter le projet d’assurance maladie

      Rédaction du site

      Le sénateur américain nouvellement élu Abdul El-Sayed a proposé un compromis politique au président Donald Trump pour le convaincre de soutenir et d’adopter le projet d’assurance maladie universelle.

      Sur son compte X, il lui a envoyé une lettre accompagnée d’une maquette virtuelle d’une carte dorée portant le nom de « Trumpcare », ainsi que la signature de Trump. Elle comprend un appel à adopter le système « Medicare pour tous », garantissant une couverture santé à tous les Américains.

      « Ceci est un message à Donald Trump. Donald, voici notre proposition : garantir l’accès aux soins de santé pour chaque Américain, de la naissance à la mort », a tweeté El-Sayed.

      La carte comporte au verso un message invitant les gens à la présenter à n’importe quel médecin, clinique, hôpital ou pharmacie aux États-Unis, indiquant qu’elle pouvait être utilisée pour obtenir des services de santé.

      Le design doré de la carte imite la « Trump Gold Card », un programme de visa lancé par l’administration américaine qui cible les étrangers fortunés souhaitant obtenir la résidence en échange d’une contribution financière d’au moins un million de dollars.

      Le post d’El-Sayed a recueilli près de 8 millions de vues, quelques heures après sa publication, suscitant de nombreuses interactions sur les réseaux sociaux, avec des commentaires allant de ceux qui y voyaient une manœuvre astucieuse pour s’adresser à Trump en utilisant son propre langage, à ceux qui s’attendaient à ce que l’idée soit bien accueillie par lui.

      Source : Divers

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