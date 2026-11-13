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    Le gouvernement israélien demande la suppression d’environ 186 000 publications en langue arabe des réseaux sociaux

      Rédaction du site

      La division cyber sécurité du parquet du gouvernement d’occupation a demandé la suppression d’environ 186 000 publications majoritairement arabes sur les réseaux sociaux depuis 2024, au motif qu’elles « contenaient une incitation au terrorisme », a rapporté l’Autorité de radiodiffusion publique KAN.

      D’après les données, la grande majorité des messages à supprimer étaient en arabe, à l’exception de cinq messages en hébreu et de deux en anglais.

      L’Association pour les droits civiques a vivement critiqué le département de la cyber sécurité, l’accusant de chercher à « faire taire le public arabe ».

      Ce département créé en 2015 s’engage, dans le cadre d’un mécanisme appelé « application alternative volontaire », à signaler les publications aux plateformes de médias sociaux et à demander leur suppression ou la restriction de leur accès, la décision finale revenant aux entreprises exploitantes.

      Dans un contexte similaire, des étudiants palestiniens de l’université Ben-Gourion, dans la ville occupée de Beersheba, ont rapporté qu’un professeur de la faculté de pharmacie les empêche de parler arabe entre eux pendant les pauses entre les cours et exige qu’ils n’utilisent que l’hébreu.

      Source : Médias

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