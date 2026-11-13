L’économie israélienne touchée par l’affaire Nvidia : 6 200 employés et 10 m$ de chiffre d’affaires annuel

Au moment où le groupe américain du secteur de la tech Nvidia traverse une crise de direction suite à la démission de son PDG, Jensen Huang, des données récentes révèlent l’ampleur de son influence sur l’économie israélienne dont la croissance serait réduite de moitié environ sans cette entreprise.

Selon un article du journal Israel Hayom, l’entreprise américaine est devenue l’un des principaux moteurs de la croissance économique, et cette dépendance croissante à son égard soulève des inquiétudes quant à la vulnérabilité de l’économie face aux fluctuations que pourrait connaître ce secteur.

Selon les estimations, sans la contribution de Nvidia, le taux de croissance économique d’Israël en 2025 aurait chuté à environ 2,1 %, contre un taux de croissance réel de 3,5 %.

Les bases de la présence étendue de l’entreprise en Israël ont été posées en 2020 lors de l’acquisition de Mellanox auprès d’Eyal Waldman pour environ 7 milliards de dollars. Les capacités de communication à haut débit développées par la société israélienne ont été intégrées à l’infrastructure d’intelligence artificielle du géant américain, et depuis lors, ses activités locales n’ont cessé de croître.

6 200 employés

Selon les rapports de l’entreprise, Nvidia employait environ 6 200 personnes en Israël en juillet 2026. Le centre de développement local est le plus important de l’entreprise en dehors des États-Unis et se concentre sur les processeurs de communication, les logiciels et les centres de données.

Yonatan Katz, économiste en chef chez Leader Shuki Hon Financial Markets, a indiqué pour le journal que Nvidia génère des recettes fiscales d’environ 2,5 milliards de shekels chaque trimestre, soit un montant équivalent à environ un demi pour cent du PIB annuel.

Le journal indique que cette contribution constitue un élément important de l’augmentation de 13,3 % des recettes fiscales de l’État en 2026, et contribue également à réduire le déficit budgétaire.

Parallèlement, les activités de l’entreprise contribuent à la hausse des exportations. En 2025, les exportations intra-muros ont progressé de 74 %, atteignant environ 7 milliards de dollars. Cette tendance est largement imputable aux entreprises technologiques de Nvidia, qui conçoit ses produits en Israël et les fabrique à l’étranger.

La direction de Nvidia prévoyait également d’accroître ses investissements en Israël, avec l’annonce de la construction d’un nouveau complexe à Kiryat Tivon, représentant un investissement de plusieurs milliards de shekels. Le début des travaux est prévu pour 2027, l’ouverture du complexe aux employés en 2031 et sa capacité d’accueil de plus de 10 000 personnes, contribuant ainsi à dynamiser l’économie de la région nord.

Cette affaire a causé une perte de capitalisation boursière pour Nvidia de 550 milliards de dollars en cinq jours, selon l’AFP.

Jensen Huang, âgé de 63 ans, a démissionné en raison du scandale de ses liaisons extraconjugales, dont l’une avec la Chinoise, Alice Huang est soupçonnée d’espionnage par le renseignement américain.

Selon le renseignement américain, des puces haut de gamme conçues par Nvidia et soumises à des restrictions américaines ont été importées de façon illégale en Chine grâce à l’action d’Alice Huang.

Pékin a démenti catégoriquement avoir confié à Alice Huang une opération d’espionnage et a redit vendredi s’opposer à d’éventuelles nouvelles restrictions américaines sur les ventes de puces à la Chine.

Jensen Huang qui était devenu un conseiller informel du president americain Donald Trump en matière d’IA, doit sa célébrité au succès des puces conçues par Nvidia, appelées cartes graphiques ou GPU (Graphics Processing Unit), clés du développement de l’IA générative.

Source : Médias