Hezbollah condamne la répression politique au Bahreïn qui « ne sert que les intérêts des ennemis »

Le Hezbollah a condamné « les arrestations arbitraires et politiques dont sont victimes les intellectuels, les élites et le peuple bahreïnis, les déportations forcées et les privations d’identité, ainsi que les condamnations à mort et les emprisonnements de centaines d’intellectuels et de citoyens ».

C’est « un ciblage inadmissible et condamnable, tant sur le plan humain que politique, et d’une source de préoccupation constante qui ne sert que les intérêts des ennemis », a-t-il déploré dans un communiqué.

Le Hezbollah a déclaré: « À l’heure où l’Amérique tyrannique et l’Israël criminel attaquent la Palestine, l’Iran, le Liban et les pays de la région, les privant de sécurité et de stabilité et tentant de leur imposer un territoire israélien, à l’heure où les efforts devraient être conjugués pour faire face à cette agression, créer de la cohésion et de la coopération entre les pays de la région, et où les efforts de chaque pays devraient être unis à ceux de son peuple pour faire face aux dangers imminents, nous constatons que le régime du Royaume de Bahreïn se montre intolérant envers l’objection de son peuple aux politiques de servitude et de soumission qu’il poursuit à l’intérieur et à l’extérieur du pays, contrairement à la volonté de son peuple et en violation de ses intérêts. »

Il a ajouté que « cette affaire exige une prise de position en faveur de la justice et l’élévation de nos voix, et des voix du peuple de la nation, pour dénoncer l’injustice subie par le peuple bahreïni, contre lequel le régime pratique toutes sortes de répression pour ses manifestations pacifiques et son cri exprimant son refus de transformer le Bahreïn en une plateforme d’agression au service de l’Amérique et de l’entité sioniste, et un théâtre d’injustices continues. »

Il a conclu : « notre peuple au Liban, qui résiste à l’occupation israélienne, exprime sa condamnation et sa dénonciation de l’injustice politique subie par le peuple frère de Bahreïn, et appelle à une révision de la politique menée à son égard, dans l’espoir que le Bahreïn puisse atteindre la sécurité, la stabilité et un consensus interne indispensable pour leur garantie. »

Les médias bahreïnis de l’opposition ont révélé que les forces de sécurité bahreïnies ont lancé une vaste campagne d’arrestations visant les citoyens, coïncidant avec le procès de hauts dignitaires religieux. Le nombre total de personnes détenues s’élève désormais à 38, dont le responsable d’une salle de deuil et un érudit religieux.