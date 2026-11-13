Gaza : un nourrisson meurt d’hypothermie. 14 martyrs dans des attaques israéliennes en 24 heures

Un nourrisson palestinien de neuf mois est mort d’hypothermie dans la bande de Gaza, a annoncé vendredi le ministère de la Santé, qui fait état du premier décès lié au froid enregistré dans l’enclave cette saison. En même temps, l’enclave palestinienne fait l’objet de raids meurtriers israéliens qui ont fait 14 martyrs en 24 heures.

Dans un communiqué relayé par le Bureau des médias de Gaza, le ministère a précisé que Kinan Ahmed Arqiq avait subi une chute brutale de sa température corporelle.

Ce décès survient alors que les fortes pluies, les inondations et le manque d’abris adaptés aggravent les conditions de vie de centaines de milliers de Palestiniens déplacés.

Selon le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations unies (OCHA), les pluies tombées du 6 au 8 novembre ont provoqué d’importantes inondations dans l’ensemble de la bande de Gaza, endommageant des milliers de tentes et d’abris de fortune.

Environ 1,4 million de personnes, soit 65 % de la population de Gaza, vivent dans des tentes ou des abris temporaires, d’après l’OCHA.

En même temps, l’enclave palestinienne fait l’objet d’une escalade militaire israélienne meurtrière. 14 palestiniens sont tombés en martyrs durant les dernières 24 heures, selon le ministère de Santé de Gaza.

Un Palestinien a été tué et cinq autres blessés lors d’un bombardement de drone israélien près d’une tente dans la zone d’Al-Mawasi, dans la ville de Khan Younès, au sud de la bande de Gaza.

Des tirs nourris à l’est de la ville de Gaza ont coûté la vie à un habitant du quartier d’al-Touffah.

Une personne a été tuée et cinq autres blessées lorsque des avions de combat israéliens ont pris pour cible un véhicule civil rue Al-Baraka, au sud de Deir al-Balah, dans le centre de la bande de Gaza.

Un citoyen a également été tué dans sa voiture quelques minutes après avoir déposé un couple dans une salle de mariage, selon ce que l’agence de presse Ma’an a cité de sources locales.

L’occupation a ciblé une voiture près du complexe médical Al-Shifa, entraînant la mort d’un citoyen à bord du véhicule visé, tandis qu’une citoyenne a été tuée par des éclats d’obus alors qu’elle passait près de la voiture.

À l’est du camp de réfugiés d’al-Boureij, dans le centre de la bande de Gaza, un jeune homme a été tué et un autre blessé par des tirs israéliens.

Un autre jeune homme a été tué lors d’une frappe aérienne visant un rassemblement de civils à Jabalia al-Nazla, dans le nord de la bande de Gaza.

Par ailleurs, le ministère de la Santé de Gaza a fait état d’un neuvième palestinien qui a succombé à ses blessures causées par le raid meurtrier mercredi dernier sur l’hôpital Nasser à Khan Younès.

Des médias ont rendu compte que des drones israéliens de type Quadcopter larguent des caisses explosives sur les bâtiments du quartier Zeitoun à l’est de la ville de Gaza.

Source : Médias