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    Syrie : un soldat tué et deux autres blessés dans une attaque à Deir Ezzor

      Un soldat syrien a été tué et deux autres blessés lors d’une attaque menée par des assaillants non identifiés dans la province orientale de Deir Ezzor, selon un communiqué du ministère de la Défense.

      Les soldats ont été attaqués dans la localité de Jadid Bakara, à l’est de Deir Ezzor, a indiqué le département des médias et de la communication du ministère à l’agence de presse officielle syrienne SANA.

      Le ministère n’a fourni aucun détail supplémentaire sur les circonstances de l’attaque ni identifié les responsables.

      Aucun groupe n’a immédiatement revendiqué la responsabilité de l’attaque.

      Source : Anadolu

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