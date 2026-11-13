Le député Ezzeddine : la Résistance est une nécessité vitale pour le Liban et son peuple

Le député du Hezbollah Hassan Ezzeddine a déclaré que la Résistance est une nécessité vitale pour le Liban et son peuple, et un impératif existentiel pour la survie de la nation dans laquelle nous aspirons tous à vivre.

Lors de l’inauguration du complexe Imam Zain al-Abidin dans la localité de Bedyas, au sud du pays, le député Ezzeddine a déclaré : « Tant que cet ennemi constituera une menace existentielle pour le Liban, la Résistance restera et poursuivra son combat. Elle continuera sur la voie tracée par les martyrs qui ont donné leur vie, forgeant notre dignité à tous par leur sang, libérant le pays, protégeant nos ressources et nous permettant de vivre dans l’honneur et la dignité au Liban et dans les mondes arabe et islamique pendant de nombreuses années, de 2000 à 2023. »

Et de poursuivre : « Nous devons comprendre le chemin et l’histoire de cette résistance, les circonstances de son émergence, ainsi que les souffrances, la patience, la constance et la foi dont elle a fait preuve. C’est cette foi qui lui a permis de persévérer malgré les immenses défis. Elle a atteint sa position actuelle car elle repose avant tout sur la foi en Dieu et la confiance en Lui, et elle est attachée à la sincérité dans ses actions, ses opérations, sa lutte et sa résilience. Par conséquent, cette résistance est un produit de l’école de Karbala, ayant appris que face aux défis et face au choix entre l’humiliation et l’honneur, il faut choisir l’honneur et la dignité. Malgré tous les défis, elle a su persévérer, acquérir une expérience unique et devenir un modèle à suivre dans le monde entier. »

Le député Ezzeddine a souligné que cette résistance se poursuivra et restera un rempart contre cet ennemi, malgré toutes les souffrances et les épreuves. Il a fait remarquer que la situation actuelle au Liban et dans la région sera résolue grâce à la constance, la résilience, la force et les capacités de la République islamique d’Iran.

Il a ajouté : « Les dirigeants iraniens, du Guide suprême aux responsables politiques, militaires et sécuritaires, sont unis sur un point : tout processus de négociation visant à mettre fin à la guerre dans la région placera le Liban au cœur de ses priorités. Si un accord est conclu, il inclura également le retrait des forces israéliennes du territoire libanais, ce qui nous permettra de retourner sur nos terres et permettra à notre peuple de regagner ses villages et ses foyers, qui seront reconstruits. Telle est la condition imposée aujourd’hui par la République islamique, un résultat obtenu grâce aux immenses sacrifices consentis, notamment celui du défunt Guide suprême, que Dieu ait son âme, et grâce également au soutien indéfectible du peuple qui a toujours manifesté sur les places publiques pour assurer la pérennité et la puissance de ce régime. »

Source : Médias