Le Hezbollah condamne le massacre du complexe de Nasser : un crime de guerre flagrant encouragé par le silence international

Le Hezbollah a fermement condamné vendredi l’agression menée par l’occupation israélienne contre le bâtiment chirurgical du complexe médical Nasser à Khan Younès, dans le sud de la bande de Gaza, qui a entraîné la mort de plusieurs civils et blessé de nombreux médecins, patients et employés de l’hôpital, et a rendu le bâtiment inutilisable.

Dans un communiqué, le Hezbollah considère ce ciblage comme « un nouveau crime de guerre flagrant qui s’ajoute au sombre bilan de l’occupation, déjà rempli de crimes et d’attaques contre des hôpitaux et des installations médicales ».

Le communiqué souligne que ce crime « prouve la nature intrinsèquement criminelle de cet ennemi, qui poursuit sa guerre brutale d’extermination contre le peuple palestinien dans la bande de Gaza et en Cisjordanie, et constitue une violation flagrante des lois internationales et humanitaires qui imposent la protection des installations médicales et de leur personnel. »

Le Hezbollah a souligné que le ciblage des installations médicales, du personnel, des patients et des blessés « ne peut être justifié par aucun prétexte ni aucune allégation », avertissant que le « silence international et arabe honteux persistant face à ces massacres encouragera l’occupation à commettre davantage de crimes et à poursuivre sa guerre d’extermination. »

Le Hezbollah a conclu sa déclaration en affirmant sa solidarité avec le peuple palestinien et sa résistance face à l’agression israélienne, appelant la communauté internationale et les institutions internationales et de défense des droits de l’homme à assumer leurs responsabilités et à prendre des mesures efficaces pour mettre fin à ces crimes et tenir l’occupation et ses dirigeants responsables de leurs violations et massacres.