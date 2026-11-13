La Turquie et le Qatar signent un accord de défense mutuelle

La Turquie et le Qatar ont signé un accord de défense mutuelle, a déclaré la présidence turque vendredi sans en préciser les contours, après une visite de l’émir Cheikh Tamim ben Hamad al-Thani à Istanbul.

Le président turc Recep Tayyip Erdogan « a déclaré qu’un accord de défense mutuelle signé vendredi par la Turquie et le Qatar ajouterait une nouvelle dimension aux liens fraternels entre les deux pays », selon un communiqué de la présidence sur X.

La Turquie entend « développer et diversifier son partenariat énergétique avec le Qatar » et souhaite que « la coopération dans l’industrie de la défense continue de s’élargir », d’après le texte.

Les deux pays poursuivent aussi « leurs efforts conjoints pour prévenir une nouvelle flambée de guerre dans la région du Golfe et promouvoir le dialogue et la paix, insistant sur l’importance de convaincre les parties concernées de régler leurs différends par la voie diplomatique ».

L’émir du Qatar était à Istanbul après sa participation au sommet climatique de la COP31 à Antalya, dans le sud de la Turquie.

La diplomatie turque est très active depuis quelques mois pour lier de nouvelles alliances et s’imposer comme un acteur régional clé, entre le conflit entre l’Ukraine et la Russie sur sa rive nord, et la crise au Moyen-Orient à ses frontières à l’Est et au Sud.

Elle a fondé en août avec le Pakistan et l’Arabie saoudite un accord de défense appelé Alliance de la Mecque. Le pacte, dont le fonctionnement concret est en cours d’élaboration, réunit la deuxième armée de l’Otan en nombre après les Etats-Unis (Turquie), la seule puissance nucléaire du monde musulman (Pakistan) et la plus grosse puissance militaire du Golfe (Arabie saoudite). Ses membres ont déclaré que l’alliance ne visait personne et était ouverte à d’autres pays volontaires.

Un mémorandum multilatéral, baptisé « Badr », a par ailleurs été signé en octobre à Doha entre les ministères de la Défense du Qatar, de l’Indonésie, du Pakistan et de la Turquie.

L’objectif est notamment le développement de « partenariats stratégiques », possiblement sur le développement en commun de nouvelles armes, selon un expert turc qui a requis l’anonymat.

Source : Avec AFP