Au Sénat américain, des voix s’élèvent parmi les démocrates pour changer de leader

Le chef des sénateurs démocrates au Congrès américain, Chuck Schumer, est confronté vendredi à un afflux de voix dissidentes progressistes, qui contestent sa position de leader et demandent une nouvelle approche face à Donald Trump, dix jours après leur victoire électorale écrasante.

Nouvellement élue sénatrice du Minnesota, Peggy Flanagan a annoncé vendredi soutenir la candidature de Chris Van Hollen, poussé par l’aile progressiste du parti pour devenir le prochain chef de la majorité démocrate au Sénat.

« Les Minnesotains demandent le changement. Les démocrates doivent tenir promesse. Cela commence par de nouvelles voix chez nos dirigeants », a-t-elle déclaré sur les réseaux sociaux.

Chris Van Hollen avait annoncé sa candidature la veille sur les réseaux sociaux.

« Lors de ces élections, les Américains nous ont exhortés à réparer une économie faussée contre les travailleurs et alimentée par la corruption politique », a affirmé le sénateur du Maryland de 67 ans.

« Pour tenir promesse, nous avons besoin de nouveaux dirigeants », a-t-il ajouté.

Depuis les « midterms » du 3 novembre qui ont vu les démocrates reprendre largement la majorité aux deux chambres du Congrès, les appels se sont multipliés au sein de la base – particulièrement sur les réseaux sociaux – pour changer le leadership actuel du parti au Congrès.

Chuck Schumer, sénateur de New York âgé de 75 ans, est accusé en particulier de s’être opposé trop mollement à Donald Trump depuis le retour du milliardaire républicain à la Maison Blanche. Une critique adressée aussi à Hakeem Jeffries, député de New York et pressenti pour devenir le premier président noir de la Chambre des représentants.

De nombreux militants leur reprochent en outre d’avoir maintenu leurs positions pro-Israël depuis le déclenchement de la guerre à Gaza.

Chris Van Hollen peut déjà compter sur le soutien du sénateur Bernie Sanders, figure de la gauche américaine, et d’Abdul El-Sayed, fraîchement élu sénateur du Michigan.

Selon Chuck Schumer, « toute discussion sur l’avenir de notre groupe parlementaire et sur le travail important devant nous est la bienvenue ».

Se réjouissant sur les réseaux sociaux des gains réalisés lors des dernières élections – qui leur permettront à partir de janvier de compter une majorité d’au moins 55 sièges sur 100 – le sénateur a cependant assuré disposer des voix nécessaires pour continuer en tant que chef des démocrates au Sénat lors des élections internes prévues le 1er décembre.

Source : AFP