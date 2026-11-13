Nvidia perd environ 1 800 milliards de dollars après le départ de Huang et les marchés dans l’attente des résultats

Nvidia a vu sa capitalisation boursière fondre d’environ 1 800 milliards de dollars depuis son record atteint le 6 octobre dernier. Ce recul survient dans le sillage de la démission, jeudi, de son PDG Jensen Huang, sur fond d’informations parues durant le week-end faisant état d’un « scandale d’espionnage ».

Cette chute brutale a effacé 900 milliards de dollars de valeur entre la clôture du vendredi précédent et le plus bas atteint lors des échanges de jeudi. L’action a finalement clôturé en baisse de 4,3 %, à 166,19 dollars, se rapprochant ainsi de son plus bas niveau des 52 dernières semaines.

Afin d’assurer la stabilité de l’entreprise, le conseil d’administration a nommé Colette Kress — directrice financière depuis 2013 — au poste de PDG par intérim, en attendant la désignation d’un successeur permanent.

Réévaluation de l’action et perspectives des analystes

Les analystes de Wall Street examinent actuellement les répercussions du départ de Jensen Huang (63 ans) et réévaluent ce que l’on appelle la « prime Jensen » sur le marché de l’intelligence artificielle.

Selon les données de la plateforme Quifin, l’action Nvidia se négocie désormais à 13,7 fois les bénéfices attendus, contre 38,9 fois pour sa concurrente AMD. Alors que la société « Yorkville Ives » a évalué l’action à 225 dollars en l’absence de Huang (soit une baisse de 25 % par rapport à son estimation de 300 dollars avec lui), d’autres institutions financières ont revu à la baisse leurs objectifs de cours : « Citi » a ramené le sien à 225 dollars, tandis que « Bernstein » et « Baird » l’ont fixé à 200 dollars. De son côté, « Goldman Sachs » a maintenu sa recommandation d’achat avec un objectif de 220 dollars, en s’appuyant sur le carnet de commandes.

Attente des résultats et trajectoire de croissance

Tous les regards sont tournés vers l’annonce des résultats trimestriels de « Nvidia », prévue mardi prochain, le 17 novembre, après la clôture du marché américain. L’entreprise anticipe un chiffre d’affaires d’environ 108 milliards de dollars, contre 109,3 milliards de dollars attendus par les analystes.

Cette attente intervient après que l’entreprise a enregistré un chiffre d’affaires de 96,2 milliards de dollars au cours du trimestre clos en juillet dernier, porté à plus de 90 % par le segment des centres de données.

Dans ce contexte, des analystes de « Bloomberg Intelligence » et d’« AJ Bell » estiment que les activités courantes de l’entreprise ainsi que les prévisions de bénéfices pour 2027 et 2028 ne seront pas immédiatement affectées par le départ de Huang. Toutefois, le défi à long terme réside dans la capacité de la direction par intérim — et de son successeur permanent — à maintenir le rythme des accords de financement, à veiller au respect des plans de dépenses par les entreprises de cloud computing, et à garantir la livraison des nouveaux systèmes « Vera Rubin » dans les délais impartis.

Pékin a accusé les États-Unis d’utiliser des allégations — qualifiées de mensongères — concernant une affaire d’espionnage impliquant le patron de Nvidia, dans le but d’imposer un blocus technologique à la Chine. Ces accusations faisaient suite à des allégations selon lesquelles Jensen Huang aurait été la cible d’une opération d’espionnage menée pour le compte de Pékin.

Par ailleurs, en réaction aux informations rapportées par le journal américain *The New York Times* concernant une tentative d’espionnage de la Chine visant le PDG de Nvidia, Jensen Huang, le ministère chinois des Affaires étrangères a affirmé que « ce rapport repose sur des spéculations totalement infondées et ne constitue rien d’autre qu’une tentative de ternir la réputation de la Chine ».

Le patron de Nvidia, Jensen Huang, a reconnu avoir entretenu une relation intime — qui, selon certains rapports, concernait Alice Huang, une ancienne cadre chinoise de la société « Megaspeed » (basée à Singapour). Les autorités américaines soupçonnent cette dernière d’avoir travaillé pour le compte des services de renseignement chinois.

Source : Médias