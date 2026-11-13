Cisjordanie : incursions, arrestations et agressions et 1 900 violations israéliennes en une semaine

Diverses zones de Cisjordanie ont été le théâtre, vendredi, d’incursions et d’agressions perpétrées par les forces d’occupation israéliennes et des colons.

Au nord d’Hébron, des affrontements ont éclaté dans la localité de Beit Ummar ; les forces d’occupation y ont fait usage de balles réelles et de grenades assourdissantes, et ont contraint les commerces du quartier d’Asida à fermer. Dans la même localité, un colon a ouvert le feu en direction d’enfants.

À Ramallah, les forces d’occupation ont bloqué l’unique accès au village d’Al-Mughayyir, interdisant le passage des véhicules, et ont fait irruption dans une habitation du village. Par ailleurs, trois jeunes hommes originaires du village d’Ein Yabrud ont été arrêtés par les forces d’occupation.

À Naplouse, les forces d’occupation ont pénétré dans le village d’Al-Lubban ash-Sharqiya, peu après une incursion menée par des colons. Elles ont également fait irruption dans la localité de Beit Furik, où plusieurs Palestiniens ont été retenus.

Dans le secteur du mont Rujeib, à l’est de Naplouse, des colons ont pris en chasse de jeunes hommes, les ont agressés, leur ont dérobé leurs téléphones et ont endommagé leur véhicule.

À Jénine, des colons s’en sont pris à des agriculteurs sur des terres appartenant à la localité d’Al-Yamun, volant des olives ainsi que du matériel de récolte.

Dans ce contexte, le centre Maata a rapporté que les forces d’occupation et les colons ont commis 1 900 violations en Cisjordanie en l’espace d’une semaine, incluant des arrestations, des incursions, des opérations de démolition et des agressions perpétrées par des colons.

Source : Médias