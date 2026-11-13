Von der Leyen suscite des divisions au sein de l’Union européenne concernant un dialogue sur la sécurité future avec la Russie

La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a provoqué une nouvelle fracture au sein de l’Union européenne en se montrant ouverte à une éventuelle discussion avec la Russie sur la future architecture de sécurité européenne.

Divisions au sein de l’UE autour d’un dialogue avec la Russie

Selon l’agence Bloomberg, qui cite des sources proches du dossier, Mme von der Leyen et certains dirigeants européens insisteraient, lors de réunions privées, sur la nécessité d’entamer des négociations avec la Russie, afin de maintenir l’engagement tant des États-Unis que de la Russie. L’agence rapporte par ailleurs que certains dirigeants européens critiquent vivement cette initiative, aussi bien publiquement qu’en coulisses, réitérant l’exigence d’un « cessez-le-feu » préalable à toute négociation.

De son côté, la Russie a affirmé à maintes reprises être disposée à discuter de l’architecture de sécurité sur le continent avec les pays européens, dans le respect des intérêts des deux parties. Le 22 octobre, le président Vladimir Poutine a soutenu la position américaine selon laquelle l’examen des futures garanties de sécurité pour l’Ukraine et la Russie implique nécessairement une discussion sur l’architecture de sécurité européenne.

Au cours des dernières 24 heures, plusieurs responsables européens ont exprimé publiquement leur ferme opposition à l’idée de remettre en question l’architecture de sécurité européenne. Le président du Conseil européen, António Costa, a estimé qu’il n’était « pas nécessaire de réinventer la roue », tandis que le commissaire européen à la Défense, Andrius Kubilius, a soutenu que la sécurité en Europe exigeait de rendre la Russie « non agressive ». De son côté, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a catégoriquement refusé, à Dublin, de répondre aux questions des journalistes concernant la sécurité européenne.

Source : Médias