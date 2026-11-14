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    USA: L’interruption générale des systèmes de la Federal Aviation Administration est liée au réseau de l’entreprise de défense « L3Harris » (WSJ)

      Rédaction du site

      Le journal The Wall Street Journal a rapporté que la panne de communication semble être liée à un réseau géré par l’entreprise de technologie et de défense « L3Harris Technologies », qui gère les communications radio entre les pilotes et les contrôleurs aériens.

      La société L3Harris déclare que son infrastructure relie plus de 4 400 sites de la Federal Aviation Administration (FAA) et fournit plus de 29 000 services de communication à travers le pays.

      Il reste incertain si les données radar ont été touchées, et la cause exacte demeure inconnue.

      Les rapports indiquent que l’arrêt au sol des vols a dépassé en durée celui survenu en 2023. Les compagnies aériennes préviennent que certaines opérations pourraient rester suspendues pour le reste de la journée de vendredi.

      Source : Médias

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