A l’ONU, le représentant de l’Iran accuse les pays occidentaux de « présenter les agresseurs comme des victimes »

L’Iran a accusé les États-Unis de mener une guerre d’agression illégale contre Téhéran et menacé que son pays ripostera par une « réponse immédiate et décisive » contre toute nouvelle attaque militaire américaine ou israélienne.

Gholamhossein Darzi, représentant permanent adjoint de l’Iran auprès des Nations unies, a tenu ces propos vendredi lors d’une réunion du Conseil de sécurité consacrée à la situation au Moyen-Orient.

Il a accusé les pays occidentaux de déformer les faits et d’ignorer les causes profondes des tensions régionales et de présenter les « agresseurs » comme des victimes.

« Nous regrettons les positions adoptées par certains membres du Conseil, en particulier ses membres occidentaux. Leurs déclarations reflètent un schéma bien connu de deux poids, deux mesures et d’hypocrisie flagrante », a-t-il déclaré devant le Conseil.

En réponse aux déclarations du représentant américain, Darzi a affirmé que Washington n’avait aucune légitimité juridique, politique ou morale pour faire la leçon à l’Iran ou l’accuser.

« Les États-Unis sont les agresseurs, et non les victimes », a-t-il déclaré.

Il a accusé Washington d’avoir déclenché une guerre injustifiée contre l’Iran, en violation de la Charte des Nations unies et des principes fondamentaux du droit international.

Darzi a également accusé les États-Unis de violer la souveraineté et l’intégrité territoriale de l’Iran, de bombarder des infrastructures civiles, de menacer la population iranienne d’anéantissement et d’imposer un blocus militaire et maritime.

Le diplomate iranien a insisté sur le fait qu’aucune résolution du Conseil de sécurité ne pouvait priver un État membre des Nations unies de son droit inhérent à se défendre contre une attaque armée.

« Permettez-moi de le rappeler : aucune résolution du Conseil de sécurité ne peut priver un État membre de son droit inhérent à la légitime défense face à une attaque armée », a-t-il déclaré.

Darzi a également rejeté les affirmations selon lesquelles Téhéran serait réticent à rechercher des solutions diplomatiques, soulignant que l’Iran n’avait pas renoncé à la diplomatie.

« L’Iran n’a jamais fermé la porte à la diplomatie », a-t-il affirmé devant le Conseil.

« Soyons clairs : toute reprise d’une guerre d’agression par les États-Unis et le régime israélien recevra une réponse immédiate et décisive, sans aucune hésitation, dirigée contre la source de l’agression, où qu’elle se trouve », a-t-il déclaré.

Les États-Unis accusent l’Iran de menacer la sécurité maritime

De son côté, l’émissaire américaine a accusé l’Iran de menacer la sécurité maritime internationale par des attaques contre la navigation commerciale et son soutien à des groupes armés, appelant le Conseil de sécurité à demander des comptes à Téhéran.

« Nous sommes une nouvelle fois réunis pour discuter du comportement agressif de la République islamique d’Iran », a déclaré Jennifer Locetta, représentante des États-Unis auprès des Nations unies.

Elle a accusé Téhéran d’attaquer des pays voisins, de tirer sur des navires commerciaux, de soutenir des groupes armés et de défier les décisions du Conseil de sécurité.

Locetta a également accusé l’Iran de porter « délibérément » atteinte à la liberté de navigation.

« L’Iran ignore ce Conseil. Il ignore l’opinion écrasante de la communauté internationale », a-t-elle déclaré.

Source : Médias