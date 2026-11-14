ONU : 245 enfants palestiniens ont été tués en Cisjordanie depuis 2023

Le Haut-Commissaire des Nations unies aux droits de l’homme, Volker Türk, a affirmé que les forces israéliennes ont tué au moins 245 enfants palestiniens en Cisjordanie occupée depuis le début de la guerre génocidaire menée par Israël contre Gaza, le 7 octobre 2023.

Dans une déclaration publiée vendredi, Türk a précisé que ce bilan comprenait les noms de 41 mineurs ayant perdu la vie lors d’incidents au cours desquels des jets de pierres auraient été signalés.

« La mort d’un enfant est déplorable. Tuer un enfant simplement parce qu’il porte ou lance des pierres est abominable », a déclaré Volker Türk.

Il a souligné que le droit international exigeait que tout recours à la force soit « nécessaire et proportionné à la menace présentée ». Il a également rappelé que les violations devaient faire l’objet de poursuites.

« Il faut que les auteurs d’infractions soient tenus responsables », a souligné Volker Türk.

Les violences meurtrières israéliennes en Cisjordanie occupée atteignent un niveau qualifié d’« inédit » par l’ONU, dans le contexte de la guerre génocidaire menée par Israël contre Gaza depuis le 7 octobre 2023.

Selon l’ONU, au moins 1 143 Palestiniens, dont 250 enfants, ont été tués en Cisjordanie occupée depuis cette date.

Ce bilan inclut également les Palestiniens tués par des colons israéliens installés dans les colonies de peuplement illégales en Cisjordanie occupée.

Le projet Armed Conflict Location & Event Data (ACLED), spécialisé dans le suivi des conflits armés et des événements violents, estime que 2026 pourrait devenir l’année la plus choquante en matière d’incidents liés aux violences des colons depuis le début de son suivi, il y a dix ans. Au cours du seul mois de juillet, quatre incidents impliquant des colons armés et des militaires israéliens ont fait 11 martyrs.

Source : Médias