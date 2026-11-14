Cisjordanie occupée : dix Palestiniens arrêtés lors de raids de l’armée israélienne

L’armée d’occupation israélienne a arrêté au moins dix Palestiniens et agressé plusieurs autres tôt samedi lors de raids menés dans différentes zones de la Cisjordanie occupée, sur fond de durcissement des restrictions imposées aux Palestiniens.

Selon des sources locales citées par Anadolu, les forces israéliennes ont arrêté dix Palestiniens, dont une femme, lors de raids dans la ville de Naplouse, dans le nord de la Cisjordanie.

Les sources ont indiqué que des véhicules militaires israéliens avaient pénétré dans les camps de réfugiés de Balata et d’Askar, à l’est de Naplouse, ainsi que dans celui d’Ein Beit al-Ma (camp d’Ein), à l’ouest de la ville. Des incursions ont également été signalées dans les quartiers d’Iskan Rujeib, d’Al-Masakin al-Sha’biya, de Balata al-Balad et d’Askar al-Balad.

L’armée a évacué une maison dans la partie est de la ville et l’a transformée en caserne militaire, tout en soumettant plusieurs Palestiniens à des interrogatoires sur le terrain, ont-elles ajouté.

Plusieurs jeunes hommes ont été blessés après avoir été battus par des soldats israéliens lors de raids dans le camp de réfugiés de Balata et le secteur de Balata al-Balad, selon les mêmes sources.

Les forces israéliennes ont également mené une incursion dans la localité de Tammun, au sud de Tubas, où elles ont fouillé plusieurs maisons.

Elles ont par ailleurs renforcé les restrictions militaires au poste de contrôle d’Ein Shibli, dans le nord de la vallée du Jourdain, perturbant les déplacements des habitants.

Dans le gouvernorat de Jénine, les forces israéliennes ont perquisitionné des maisons dans le village d’Al-Mughayyir, à l’est de la ville, et pénétré dans le secteur de Wadi Burqin, au sud-ouest de Jénine, tôt samedi, selon des sources locales.

Dans le sud de la Cisjordanie, les forces israéliennes ont fermé samedi matin une route secondaire située près du portail militaire à l’entrée du camp de réfugiés d’Al-Fawwar, au sud d’Hébron, ont indiqué des sources locales.

Dans le gouvernorat de Jéricho et de la vallée du Jourdain, à l’est de la Cisjordanie, les forces israéliennes ont fait irruption vendredi soir dans un lieu aménagé pour accueillir Mohammed Nasser al-Hindi, un détenu originaire de Jérusalem récemment libéré.

Les soldats ont dispersé les personnes présentes et détruit le contenu du lieu, selon les sources locales.

Dans le centre de la Cisjordanie, les forces israéliennes ont également mené un raid dans la localité de Beitunia, à l’ouest de Ramallah, et fermé l’entrée du village d’Al-Mughayyir, au nord-est de la ville, comprenant les habitants d’y entrer ou d’en sortir, selon les mêmes sources.

L’armée a également fait irruption vendredi soir dans une salle où se déroulait une réception de mariage dans le village d’Al-Mughayyir et a tiré des gaz lacrymogènes en direction d’environ 150 invités, a rapporté l’agence de presse palestinienne officielle WAFA.

Selon l’agence, les soldats ont arrêté quatre Palestiniens présents dans la salle, dont le marié, Hassan Abu Aliya. Ils les ont agressés avant de les relâcher quelques heures plus tard.

Les attaques de l’armée israélienne et des colons israéliens contre les Palestiniens et leurs biens en Cisjordanie occupée se sont intensifiées depuis le début de la guerre menée par Israël dans la bande de Gaza, en octobre 2023.

Ces violences comprennent notamment des meurtres, des arrestations, des démolitions de maisons et d’autres infrastructures, des incendies volontaires ainsi que la destruction de terres agricoles, parallèlement à l’expansion des colonies et au déplacement de populations.

Les Palestiniens estiment que ces pratiques préparent le terrain à une annexion officielle de la Cisjordanie par Israël et compromettent les perspectives de création d’un État palestinien indépendant, conformément aux résolutions pertinentes des Nations unies.

Source : Anadolu